ليلة القدر احد اهم الازمان المذكورة في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

11- وردت اهمية المكان والزمان والاشخاص في القران الكريم. فمن امثلة اهمية الزمان شهر رمضان كما جاء في آية شهر رمضان "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" (البقرة 185) الذي فيه نزل القرآن ووجوب صيامه، و فيه ليلة القدر التي لها افضلية على بقية الليالي كما قال الله تعالى "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)" (القدر 1-3).

12- فعل انزل الى العامة وفعل نزل الى الخاصة كما جاء في قوله عز وجل "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)" (الانسان 23-24) ي تنزيل على شخص النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، ويرادف الفعل نزل كلمة تنزيل وهي كلمة للخاصة.

13- اهمية ليلة القدر واضحة فهي تعادل الف شهر "لَيْلَة الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر" (القدر 3) ووقتها ليلا حتى مطلع الفجر. ولم يحدد القرآن زمان نزول الملائكة والروح سوى في كل سنة في احد ليالي شهر رمضان. ولكن الاحاديث رجحت ان تكون هذه الليلة احد الليالي العشر الاواخر من شهر رمضان. قال الإمام ابا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر (أطلبها في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين).

14- قال رسول الله صلى الله عليه وآله (إنّ الشيطان لا يخرج في هذه الليلة، حتّى يضئ فجرها، ولا يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيه سحر ساحر).

15- وفي ليلة القدر اسأل الله ان ينجيك من الغم "فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ".(الانبياء 88).

16- وهذه الليلة لا يدرك سرها غير الله عز وجل "وَ مَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ" (القدر 2).

17- الذي يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر في السحر والافطار مثل المجاهد في سبيل الله كما جاء في الحديث.

18- صفات ليلة القدر توضحها الايات المباركة التالية "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)" (القدر 1-5) وقوله تعالى : "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)" (الدخان 3-6).

19- إذا كانت ليلة القدر أمر الله عز وجل جبرئيل عليه السلام فهبط في كتيبة من الملائكة إلى الأرض ومعه لواء أخضر، فيركز اللواء على ظهر الكعبة، وله ستمائة جناح، منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر، فينشرهما تلك الليلة، فيجاوزان المشرق والمغرب، ويبث جبرئيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر نادى جبرئيل عليه السلام: يا معشر الملائكة الرحيل الرحيل، فيقولون: يا جبرئيل فماذا صنع الله تعالى في حوائج المؤمنين من أمة محمد؟ فيقول: إن الله تعالى نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهؤلاء الأربعة مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والقاطع الرحم، والمشاحن.

20- ورد في الروايات من اعمال الدنيا الصالحة تنقذنا من هول يوم القيامة هي صيام وحج وقيام ليلة القدر وغيرها حيث يوم القيامة اهم من حياة البرزخ والدنيا.