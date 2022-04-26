الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يعنيه ان تغفر ما لك من حقوق على الناس في هذه الليالي المباركة؟

التعليقات

ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ... الموضوع :

الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي

محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ... الموضوع :

خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة

مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ... الموضوع :

السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة

راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ... الموضوع :

إيران تليق ببقية الله

عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ... الموضوع :

الصرخي البتري معول الوهابية

رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ... الموضوع :

تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..!

رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ... الموضوع :

گول الساعة بالسبعة

مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ... الموضوع :

إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية