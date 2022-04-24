انه المجتبى الحسن (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

يا من هو ريحانة رسول الله انه المجتبى الحسن

يا من هو سبط الرسول انه المجتبى الحسن

يا من وضع وحدة المسلمين عند الصلح مع معاوية انه المجتبى الحسن

يا من هو هارون زمانه انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول اني احبه واحب من يحبه انه المجتبى الحسن

يا من امه سيدة نساء العالمين انه المجتبى الحسن

يا من نكث معاوية البيعة معه انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول انه امام انه المجتبى الحسن

يا من هو وابوه واخوه ائمة انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول انه سيد انه المجتبى الحسن

يا من شارك مع ابيه المعارك انه المجتبى الحسن

يا من هو من اصحاب الكساء انه المجتبى الحسن

يا من نزلت بحقه اية المودة انه المجتبى الحسن

يا من قال عنه الرسول لعل الله يصلح به بين فئتين انه المجتبى الحسن

يا من امية اشاعت الاكاذيب حوله انه المجتبى الحسن