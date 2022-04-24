تطبيقات اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي من سورة ال عمران (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

تقسم أحكام التجويد الى أحكام الترقيق والتفخيم، أحكام همزة الوصل، أحكام اللام الساكنة، أحكام القلقلة، أحكام الإدغام العام المتجانس، أحكام الإدغام العام المتقاربين، أحكام النون الساكنة والتنوين، الإخفاء، الإقلاب، الإدغام أحكام النون والميم المشددتين، أحكام الميم الساكنة. و من تطبيقات احكام الاخفاء والادغام اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي كما قال الله تعالى في سورة ال عمران "إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 5)، و "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ" (ال عمران 7)، و "رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ" (ال عمران 9)، و "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 10).

تدغم اللام الشمسية بدون غنة بالحرف الذي بعدها اذا كان أحد الحروف التالية: ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، ن، د، س، ظ، ز، ش، ل.كما قال الله عز وجل "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) مِنَ النِّسَاءِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ" (ال عمران 14)، و "الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 16)، و "الصَّابِرِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالصَّادِقِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ" (ال عمران 17)، و "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" (ال عمران 21)، و "أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ" (ال عمران 22).

تُعرَف اللام الشمسية في المصحف بخلوِّها من السكون، ووضع شدة على الحرف الذي بعدها كما قال الله جل جلاله "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ" (ال عمران 24)، و "تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ" (ال عمران 27)، و "قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (ال عمران 29)، و "قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ" (ال عمران 32).

قال الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) الرَّجِيمِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 36)، و "هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 38)، و "فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 39)، و "قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ" (ال عمران 41).

تقسم اللام الساكنة الى لام التعريف، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم، و لام الامر. وتقسم لام التعريف الى اللام الشمسية التي لا تلفظ في القراءة، واللام القمرية التي تقرأ. قال الله تعالى في سورة ال عمران "يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 43)، و "إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ" (ال عمران 45)، و "وَيُكَلِّمُ النَّاسَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 46)، و "وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْإِنْجِيلَ" (ال عمران 48)، و "وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (ال عمران 49)، و "وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ" (ال عمران 50).

قال الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران "رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 53)، و "فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ" (ال عمران 56)، و "وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)" (ال عمران 57)، و "ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) الْحَكِيمِ" (ال عمران 58)، و "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ" (ال عمران 65)، و "إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ" (ال عمران 68).