الصفحة الإسلامية

هل دفع معاوية ابن ملجم لقتل امير المؤمنين عليه السلام عن طريق الاشعث بن قيس؟


الدكتور فاضل حسن شريف

ان التأريخ والروايات والاحاديث كتبتها ايادي لا تريد لاهل البيت الخير ومنهم الامويون والعباسيون. ومن هذه الروايات مقتل الامام علي عليه السلام. فهل ابن ملجم الخارجي قتل عليا عليه السلام بدون علاقة معاوية بقتله يجاب عليه بان الاشعث بن قيس المنافق كما ورد في نهج البلاغة ان الإمام علي عليه السلام اعتبره منافقا في إحدى خطبه، و الذي اغراه معاوية ليكون ذا وجهين هو الذي اشترك بقتل الامام علي عليه السلام، وما ابن ملجم الا منفذ ليكون كبش الفداء ويبعد الشبهات عن معاوية كون ابن ملجم خارجي وهو ايضا من اعداء معاوية وان الخوارج ارادوا قتل معاوية وهذا لم يثبت الا من كلام المنافقين الذين يبثون هكذا دعايات، ومنها قتل الامام علي عليه السلام عربونا لزواج ابن ملجم من احدى النساء عدوة الامام، فهل يعقل ان شخص يقتل خليفة ولا يمسك ويقتص منه فكيف يتزوج من هذه المرأة.

 

روى اليعقوبي أن عبد الرحمن بن ملجم عندما دخل الكوفة ليقتل الإمام أقام شهراً في بيت الأشعث وكان خلال هذه المدة يشحذ سيفه ويسمّها. وبحسب ما ورد في الطبقات الكبرى إنَّ الأشعث هو الذي شجع ابن ملجم أن يُقدم على اغتيال الإمام قبل طلوع الفجر حتى لا يُفتضح. وبعد أن ضُرب الإمام بعث الأشعث ابنه ليستطلع عن حاله. وقد روت بعض الروايات ان الاشعث كان نائما مع ابن ملجم في مسجد الكوفة ليلة جرح الامام عليه السلام. وفي رواية انه شارك مع ابن ملجم ليشتت الانتباه عن ابن ملجم الذي ضرب رأس الامام عليه السلام.

 

وبناءً على بعض الروايات التأريخية فقد كان الأشعث على علم بمؤامرة اغتيال الإمام علي عليه، كما ورد في بعض الروايات أنَّه كان قد هدَّد الإمام بالموت والفتك. وبحسب رواية عن الإمام الصادق عليه أنَّ الأشعث قد شارك في دم أمير المؤمنين عليه السلام، كما كان لابنيه محمد وقيس أدوار في واقعة الطف، وقد قامت ابنته جعدة بدس السمّ إلى الإمام الحسن عليه السلام بإغراء من معاوية. والاشعث هو الذي حارب مع الامام علي عليه السلام في معركة النهروان ولكنه رفض محاربة معاوية في صفين. كل ذلك يدل على انه كان منافقا اي عميلا لمعاوية بالمفاهيم الحديثة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام الحسن المجتبى.. إنسانية اُشربت بالخير والعدل والحق
هل دفع معاوية ابن ملجم لقتل امير المؤمنين عليه السلام عن طريق الاشعث بن قيس؟
الامام علي أمير المؤمنين.. كما جاء في مصادر كبار العامة
الشيخ جلال الدين الصغير : أثر المتخاذلون والمتواكلون والمنافقون في تكريس الظلم الأموي والإطاحة بالعدالة العلوية
الشيخ جلال الدين الصغير : هل عرف الأمير عليه السلام بمشروع قتله؟ ماذا فعلت الغوغاء بمشروع انقاذها والعدل فيما بينها؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي اعددتموه لليالي سيُقدّر فيها ما يكون لكم لمدة سنة؟
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الفرق بين ليلة القدر التكوينية والتاريخية؟ ماذا يجري في ليلة القدر؟ كيف نتدبر في القرآن الكريم ح١٦
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف ندعو ونطلب حاجاتنا في هذه الأيام المباركة باسلوب مضمون الإجابة؟
الشيخ جلال الدين الصغير ينفي ما تنشره بعض المواقع بشان جفاف بحيرة ساوة وارتباطها بظهور المخلص عند كل الاديان
الشيخ جلال الدين الصغير : أهل الأعراف وموقفهم في المحشر.. جهة حاكمة أم جهة محكومة؟ (كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ الحلقة ١٧)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك