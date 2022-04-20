الشيخ جلال الدين الصغير ينفي ما تنشره بعض المواقع بشان جفاف بحيرة ساوة وارتباطها بظهور المخلص عند كل الاديان

اصدر امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير بيانا حول ما تنشره بعض المواقع بشان جفاف بحيرة ساوة وارتباطها بظهور المخلص عند كل الاديان

وقال سماحته في بيانه وردت أسئلة كثيرة حول ما تنشره بعض المواقع بشأن بحيرة ساوة وجفافها وارتباط ذلك بما يسمى بكوكب نيبيرو والطارق وان ذلك له ارتباط بظهور المخلص عند كل الاديان،

واضاف وبقدر ما يرتبط بروايات أهل البيت عليهم السلام فإني أؤكد أن كل ما ينشر لا أساس له ولا أصل، وبقدر تتبعي لكتب المذاهب والاديان في خصوص ذلك لم أجد أي أصل لذلك أيضاً.