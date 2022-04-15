الصفحة الإسلامية

الشيخ جلال الدين الصغير : صورة من دعاء ابي حمزة الثمالي رض لو تأمّلها الانسان لما بقي من غروره وجبروته شيء


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الشيخ جلال الدين الصغير : صورة من دعاء ابي حمزة الثمالي رض لو تأمّلها الانسان لما بقي من غروره وجبروته شيء
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