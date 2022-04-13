الصفحة الإسلامية

آليات التسخير الكوني في القرآن الكريم وطبيعته… كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ (الحلقة التاسعة)


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الشيخ جلال الدين الصغير : القصد والنية في الدعاء هي من توصلنا الى لذة التخاطب مع الله سبحانه تعالى
آليات التسخير الكوني في القرآن الكريم وطبيعته… كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ (الحلقة التاسعة)
صدور العدد الخامس من مجلة الانتظار في نسخته الالكترونية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ادعية اهل البيت ع في الشهر الفضيل والصفاء الروحي المتحقق في قراءتها
حاكمية آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين على كل الآيات المتعلقة بالرسول الأعظم ص ورسالته كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ ( الحلقة الثامنة)
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نعي مفاهيم القرآن المجيد؟ (الخلافة الربانية نموذجاً)…كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ الحلقة السابعة
محاورات قرآنية سريعة
ربيع الابطحين ابو طالب وابن أخيه و القرآن الكريم
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شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 3)
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