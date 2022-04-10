الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نعي مفاهيم القرآن المجيد؟ (الخلافة الربانية نموذجاً)…كيف نتدبر في القرآن الكريم؟ الحلقة السابعة

التعليقات

حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ... الموضوع :

فوبيا الإسلام السياسي..!

حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ... الموضوع :

المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف

الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ... الموضوع :

إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف

مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ... الموضوع :

( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!

مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ... الموضوع :

أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم

رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ... الموضوع :

تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]

ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ... الموضوع :

‏عزيز العراق…محطات ورسائل.

ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ... الموضوع :

خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!

منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ... الموضوع :

الشباب ما بين الواقع والطموح