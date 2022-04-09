محاورات قرآنية سريعة

الدكتور فاضل حسن شريف

1- قال ملك الى شاعر "وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ" (الشعراء 224) فاجابه الشاعر " إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا" (النمل 34)

2- قال تلميذ الى معلمه عند دخوله الصف لماذا لا تسلم "وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ" (النور 15)

3- طلب موظف فاسد الى مراجعه رشوة فرفض وقال له "كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ" (الشعراء 62) "إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ" (الشعراء 50)

وانت تقول وقتها "رَبِّ ارْجِعُونِ" (المؤمنون 99) وانا اقول "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ " (الاعراف 43).

4- قال اب لابنائه المشاكسين "أَلَا تَتَّقُونَ" (الشعراء 106) "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ" (الشعراء 108)

5- تكلم صديق لاصدقائه حديث فكذبوه فرفع رأسه للسماء وقال "رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ" (الشعراء 117) "فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي" (الشعراء 118)

6- قال مظلوم لظالم ظلمه "ِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّه" (يوسف 86)

7- قال صديق لصديقه لماذا تشغل فكرك كثيرا على محصولك من العمل "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" (هود 6)

8- استهزأت جماعة بشخص فاجابهم " وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ" (هود 8)

9- قال فقير مؤمن لغني جاحد لانعم الله "مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (هود 15-16)

10- قال صديق ينصح اصدقائه غير الملتزمين في الدين" إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ" (هود 26)