الصفحة الإسلامية

ربيع الابطحين ابو طالب وابن أخيه و القرآن الكريم


الدكتور فاضل حسن شريف

من هو ربيع الابطحين الذي قال عن ابو طالب انه النبي محمد "ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا" (الحديد 17)،

من قال عنه ابو طالب في شعر وتأوي اليه هاشم انه النبي محمد "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً" (البقرة 30)،

من قال عند جنازة عمه ابو طالب كفلتني صغيرا وآزرتني كبيرا انه النبي محمد "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى" (النساء 36)،

من قال عنه ابو طالب عند خروجه الى الشام لا يفارقني ابدا انه النبي محمد "الَّذِي وَفَّى" (النجم 37)،

من دافع ابو طالب الشيخ السبعيني الذي حوصر في الشعاب عن النبي محمد "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ" (الحشر 9)،

من هو الذي لم يسلمه ابو طالب الى قريش كما قال في شعره انه النبي محمد "وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" (المائدة 67)،

عن مولد من ابو طالب قاله في شعره طابوا وطاب المولد عن النبي محمد "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" (ال عمران 31)،

دفاعا عن من قال ابو طالب لقريش عليها صناديد من هاشم عن النبي محمد " إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ" (القصص 26)،

لمن يشير ابو طالب بقوله نبي اتاه الوحي من عند ربه انه النبي محمد "وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ" (الشورى 51)،

من هو السيد الذي قال عنه ابو طالب في شعره سيد وابن سيد انه محمد، من قال عن ابي طالب بكتمانه الايمان انه النبي محمد،

عن اي شخص قال ابو طالب في شعره ولقد عهدتك صادقا عن النبي محمد "إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا" (مريم 54)،

حب من قال عبد المطلب لابي طالب يابني قد علمت حبي به انه محمد "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ" (التوبة 71)،

عن من دافع ابو طالب في شعره افيقوا بني عمنا وانتهوا انه محمد، عن من استخدم التقية ابو طالب مع قريش عن النبي محمد "وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا" (الكهف 19)،

نفس من قال ابو طالب في شعره ودون نفسك نفسي في الملمات نفس النبي محمد "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً" (الشرح 5-6)

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