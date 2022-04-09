نفحات عن الامام الحسن المجتبى عليه السلام

الدكتور فاضل حسن شريف

1- الامام الحسن المجتبى عليه السلام هو سيد شباب اهل الجنة جده سيد البشر والرسل وابيه سيد الاوصياء واخيه سيد الشهداء.

2- كان الامام الحسن عليه السلام قائدا عسكريا واشترك في معارك منها الجمل و صفين والنهروان. وكان عليه السلام خطيبا بارعا يرسله والده امير المؤمنين عليه السلام لحشد الانصار.

3- كان قائدا شجاعا عكس ما تصوره ابواق بني امية حيث لم يستطع معاوية مجابهته بالقوة واستخدم اسلوبا جبانا يقتله بالسم من قبل زوجته.

4- لم يصالح عليه السلام معاوية اختيارا كما يدعي البعض كون لم يبقى من اتباعه سوى بضع نفر ووضع وحدة المسلمين بالاعتبار كما فعل قبله والده الامام علي عليه السلام.

5- لم يكن الامام الحسن عليه السلام مزواجا ومطلاقا كما يروج له اعداء اتباع اهل البيت بدليل لو كان كذلك لم يبقى مع زوجة مجرمة سمته وذهب الى زوجات اخر وابتعد عنها.

6- كان الامام الحسن عليه السلام حليم ال البيت يكظم الغيظ بدليل لم يقتص مباشرة من قاتل ابيه امير المؤمنين عليه السلام ابن ملجم بعد مسكه الا بعد استشهاده بعد يومين من جرحه حسب وصية امير المؤمنين عليه السلام.

7- كان الامام الحسن عليه السلام المربي وصاحب الخلق العالي وتخرج من مدرسة الامام عليه السلام ابناءه شهداء عاشوراء منهم القاسم بن الحسن سلام الله عليه.

8- نزلت بحقه عليه السلام ايات قرآنية منها اية التطهير واية الاطعام واية المودة واية المباهلة وهو احد اصحاب الكساء.

9- كان الامام الحسن عليه السلام كريم اهل البيت يساعد المحتاجين والايتام ومعروف بتكراره لحج بيت الله الحرام.

10- لكرامة الامام الحسن عليه السلام عند الله تعالى جعل ذريته منتشرة غرب الارض في المغرب وهم الادارسة والمشرق في الحجاز والعراق واحفاد السيد عبد العظيم في ايران.