شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

يا من هو شهر التوبة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه تعتق الرقاب من النار انه شهر الطاعة والغفران

يا من يصوم المسلم لرؤيته انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه ينير الله بالقرآن ابصار المؤمنين انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه تتضاعف حسنة الصدقة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يتضاعف ثواب القيام انه شهر الطاعة والغفران

يا من يكون فيه الصائم في احسن اخلاقه انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه فتحت مصر انه شهر الطاعة والغفران

يا من هو شهر العتق من النار انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه ليلة يفرق فيها كل امر حكيم انه شهر الطاعة والغفران

يا من المريض فيه عليه ان يفطر انه شهر الطاعة والغفران

يا من التمر والماء بداية فاطره انه شهر الطاعة والغفران

يا من دعاء الافتتاح من ادعيته انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه تصوم العين عن الحرام والشبهات انه شهر الطاعة والغفران