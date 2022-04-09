الصفحة الإسلامية

الاسلام يقود الحياة


زينب الجبوري

القيادة هي أن يتبع المقود قائده في كل شيء ويتبع ما يرشده بهِ ولا قائد يمكن أن يقود الحياة سوى الإسلام.

ولكن أي إسلام يقود الحياة؟ وعن أي إسلام نتحدث؟ وهل فهمنا للإسلام اليوم هو نفسه فهم النبي (ص) والأئمة والخلفاء والعلماء والمفكرين والمجتهدين؟ أم أننا أصبحنا أمام إسلام يواجة تحديات العنف والتطرف والعودة إلى الماضي والغرق في هموم القرون الماضية؟

من يراقب التجارب الإسلامية في الحياة يكتشف إنه ليس بالضرورة أن كل من يرتبط اسمه بالإسلام يحقق النجاح، فالكثير من الدول أدعت الاسلام أدعاء فقط وبالنتيجة فلم تحصد من الإسلام شيء لتُسيّر عليه حياتها.

والبعض الآخر جعل من الاسلام قائد للحياة وأن لم يكن من أهل الإسلام لكنه طبق ما جاء بهِ الإسلام في قيادة الحياة فنجح بتطبيقهِ في ذلك المجال.

لهذا فإن أدعاء الإسلام بلا تطبيق لا يعني شي ولا يغير من الحياة شيء بل قد يسبب لسمعة الإسلام مضرةٍ عند من هم بعيدين كل البعد عن الإسلام فإنهم يرون ناسًا تدعي الإسلام وتطبق بأسم الإسلام أحكامًا تدمر الحياة. فهل من الممكن أن يجعلواْ هكذا أسلامًا يقود حياتهم؟ أبدًا.

فالإسلام الذي يقود الحياة ذاك الذي جاء على يد خاتم النبيين وسيد المرسلين رسول رب العالمين محمد المصطفى(ص) لا الإسلام الذي يدعيه من يتخذ من الإسلام غطاءاً يواري سوءتهُ.

ولجعل الاسلام قائد لابد من تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة وتجسيد روح الإسلام بأن له مبادئ الضمان الاجتماعي والتوازن الاجتماعي والقضاء على الفوارق بين الطبقات في المجتمع.

ولهذا فإن شعار: "الإسلام يقود الحياة" يحتاج اليوم للكثير من المراجعة والنقد وإعادة الفهم الصحيح، كي يكون الجواب إيجابيا، وإلا فإن سوء استخدام هذا الشعار على أرض الواقع لن يؤدي إلى رفض هذا الشعار والإساءة إليه فقط، بل سيساهم في إثارة الكثير من الإشكالات على الدين الإسلامي وصلاحيته، كما حصل بسبب انتشار التنظيمات العنيفة والمتطرفة، كداعش وغيرهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صاحب الزمان.. التسمية والولاية التكوينة
ليلة القدر وحجيتها في إثبات وجود الامام المهدي عج
الإمام المهدي (عج) سر من أسرار عاشوراء
ثورة الحسين (ع) وقيامة المهدي (عج ) وحدة هدف وتكامل أدوار
الاسلام يقود الحياة
من أجل رمضان مهدوي
التأسيس لظهور الامام المهدي عج ما بين الرحمة والابتلاء الالهيين
رايات الهدى اليماني والخراساني والثأر لعلي..!
الوصل اولى(صلى) وتطبيقات من آيات سورة الاحزاب
المد المتصل وتطبيقات من آيات سورة الجاثية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك