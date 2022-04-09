الصفحة الإسلامية

المد المنفصل وتطبيقات من آيات سورة الدخان


الدكتور فاضل حسن شريف

حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء عن طريق الزيادة والإطالة في حرف المد نتيجة لمجيئه قبل الهمزة أو النون الساكنة أو التنوين، وفي المد يعني هو التطويل والزيادة والإمداد، ويعد المد احد أهم أحكام التجويد. ويطلق علي المد المتصل اسم المد الواجب، ويتعلق ذلك المد بحروف المد الثلاثة واي كما جاء في سورة الدخان في قوله تعالى "أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" (الدخان 5)، و "رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" (الدخان 7).

 

المد الجائز المنفصل مد فرعي سببه الهمز. وهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة وتليه الهمزة في أول الكلمة التالية. وسمي بالجائز لانه يجوز الاقتصار فيه على المد الطبيعي اي حركتين، ويجوز مده أكثر من ذلك اي أربع أو ست حركات كما قال الله جل جلاله في سورة الدخان "يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِنَّا مُنْتَقِمُونَ" (الدخان 16)، و "أَنْ أَدُّوا (~: لزوم المد الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الدخان 18).

 

يقصد بالمد ان الحرف لا يتغير وانما يمد ليستقيم المعنى. قال الله عز وجل "وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي (~: لزوم المد الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ" (الدخان 19)، و "وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي (~: لزوم المد الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِسْرَائِيلَ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ" (الدخان 30)، و "مَا خَلَقْنَاهُمَا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف الثاني لورود الهمزة بعده) إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" (الدخان 39)

 

ينقسم المدُّ المنفصل إلى قسمين: المنفصل الحكمي: هو أن يكون حرف المدِّ محذوفاً في الرسم ثابتاً في اللفظ ومنه: ياء النداء نحو يإبرَاهِيمُ و يأَيها النَّاسُ. وها التنبيه مثل هَأَنُتُمْ و هَؤلاءِ. وصلة هاء الضمير نحو يَرَهُ و أَحَد. وصلة ميم الجمع عند من وصلها بواو نحو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. فلا يجوز الوقف على حرف المدِّ كونها كلمة واحدة في الرسم. قال الله سبحانه في سورة الدخان "فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف الاول و الثاني لورود الهمزة بعدهما) قَوْمٌ مُجْرِمُونَ" (الدخان 22)، و "إِنَّ هَؤُلَاءِ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف الاول و الثاني لورود الهمزة بعدهما) لَيَقُولُونَ" (الدخان 34)

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاسلام يقود الحياة
من أجل رمضان مهدوي
التأسيس لظهور الامام المهدي عج ما بين الرحمة والابتلاء الالهيين
رايات الهدى اليماني والخراساني والثأر لعلي..!
الوصل اولى(صلى) وتطبيقات من آيات سورة الاحزاب
المد المتصل وتطبيقات من آيات سورة الجاثية
المد المنفصل وتطبيقات من آيات سورة الدخان
حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف
رسالية المهمة القرآنية تنفي وجود الاهتمامات الشخصية(كيف نتدبّر في القرآن الكريم؟ الحلقة السادسة)
صناعة الفكر الايجابي وأثره في رفد القضية المهدوية.
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 79.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
محمد العراقي سويسرا : رمضان مبارك عليك سيدي الطيب الغالي المحترم إنشاء الله يارب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج لبيك ياحسين ...
الموضوع :
نفحات قرآنية (20) 
احلام الخفاجي : حمى التسقيط في ميزان الظهور الشريف احلام الخفاجي مما لايخفى على احد ان المجتمعات العربية والمسلمة على ...
الموضوع :
شبابنا بين الواقع والموافع الى اين؟!  
ابو سجاد : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعلموا يا بشر . إن الله تعالى كرم بني ...
الموضوع :
لَيسَ الفَتى مَن يُقولُ كانَ أَبي
ابو راسم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هذا المقال به كميه هائلة من السب والشتم...يا مسلمين. المسلم ليس سباب ...
الموضوع :
أيها السياسيون العراقيون..عو واقع حالكم، وما يخبئة الإستعمار لكم
علي محمد الميالي : كل عراقي شريف وغيور ويخاف على بلده عليه أن يدعم نواب الإطار التنسيقي ويقف بالضد من كتل ...
الموضوع :
انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي
صوة العتره : (ال البعاج )بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال ...
الموضوع :
سبع الدجيل  في ذكراه....
ابو زهراء : اعظم الله اجركم بهذه الذكرى الاليمة ولكن عزائنا أن الوالد رضوان الله عليه قد أنجب من يكمل ...
الموضوع :
في ذكرى رحيل اية الله الشيخ علي الصغير رضوان الله تعالى عليه
علي ادم محمد : مكتب السيد وزير الماليه المحترم اقدم شكوتي هذه املآ ان تحظى بالاهتمام لحلها قدر المستطاع انا متقاعد ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
فيسبوك