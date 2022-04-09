المد المنفصل وتطبيقات من آيات سورة الدخان

الدكتور فاضل حسن شريف

حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء عن طريق الزيادة والإطالة في حرف المد نتيجة لمجيئه قبل الهمزة أو النون الساكنة أو التنوين، وفي المد يعني هو التطويل والزيادة والإمداد، ويعد المد احد أهم أحكام التجويد. ويطلق علي المد المتصل اسم المد الواجب، ويتعلق ذلك المد بحروف المد الثلاثة واي كما جاء في سورة الدخان في قوله تعالى "أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" (الدخان 5)، و "رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" (الدخان 7).

المد الجائز المنفصل مد فرعي سببه الهمز. وهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة وتليه الهمزة في أول الكلمة التالية. وسمي بالجائز لانه يجوز الاقتصار فيه على المد الطبيعي اي حركتين، ويجوز مده أكثر من ذلك اي أربع أو ست حركات كما قال الله جل جلاله في سورة الدخان "يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف المقصورة لورود الهمزة بعده) إِنَّا مُنْتَقِمُونَ" (الدخان 16)، و "أَنْ أَدُّوا (~: لزوم المد الزائد في حرف الواو لورود الهمزة بعده) إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (الدخان 18).

يقصد بالمد ان الحرف لا يتغير وانما يمد ليستقيم المعنى. قال الله عز وجل "وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي (~: لزوم المد الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ" (الدخان 19)، و "وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي (~: لزوم المد الزائد في حرف الياء لورود الهمزة بعده) إِسْرَائِيلَ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف لورود الهمزة بعده) مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ" (الدخان 30)، و "مَا خَلَقْنَاهُمَا (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف الثاني لورود الهمزة بعده) إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ" (الدخان 39)

ينقسم المدُّ المنفصل إلى قسمين: المنفصل الحكمي: هو أن يكون حرف المدِّ محذوفاً في الرسم ثابتاً في اللفظ ومنه: ياء النداء نحو يإبرَاهِيمُ و يأَيها النَّاسُ. وها التنبيه مثل هَأَنُتُمْ و هَؤلاءِ. وصلة هاء الضمير نحو يَرَهُ و أَحَد. وصلة ميم الجمع عند من وصلها بواو نحو وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. فلا يجوز الوقف على حرف المدِّ كونها كلمة واحدة في الرسم. قال الله سبحانه في سورة الدخان "فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف الاول و الثاني لورود الهمزة بعدهما) قَوْمٌ مُجْرِمُونَ" (الدخان 22)، و "إِنَّ هَؤُلَاءِ (~: لزوم المد الزائد في حرف الالف الاول و الثاني لورود الهمزة بعدهما) لَيَقُولُونَ" (الدخان 34)