الصفحة الإسلامية

شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 2)


الدكتور فاضل حسن شريف

يا من فيه تغلق ابواب النار انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه حصلت معركة حطين انه شهر الطاعة والغفران

يا من اشتق اسمه من الرمض انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه الصائم بعيد عن الحقد انه شهر الطاعة والغفران

يا من هو معراج لبلوغ الورع والتقوىانه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه الحسنات تتضاعف انه شهر الطاعة والغفران

يا من صومه يسمى الصبر انه شهر الطاعة والغفران

يا من يود المؤمن لو يمد على طول السنة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يصوم اللسان عن الكذب والغيبة انه شهر الطاعة والغفران

يا من الصائم فيه يدخل من باب الريان يوم القيامة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه فتحت بلاد السند انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه دخل معز الدين الفاطمي مصر انه شهر الطاعة والغفران

يا من صيامه جنة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه نزل القرآن هدى للناس انه شهر الطاعة والغفران

يا من صيامه احد اعمدة بناء الاسلام انه شهر الطاعة والغفران

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