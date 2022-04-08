الصفحة الإسلامية

شهر رمضان شهر الطاعة والغفران (ح 1)


الدكتور فاضل حسن شريف

يا من صيامه واجب انه شهر الطاعة والغفران

يا من ليله فيه القيام انه شهر الطاعة والغفران

يا من نزل فيه القرآن انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه ليلة خير من الف شهرانه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه انتصر الحق على الباطل في بدر انه شهر الطاعة والغفران

يا من نزلت الكتب السماوية فيه انه شهر الطاعة والغفران

يا من اسمه ورد مرة واحدة في القرآن انه شهر الطاعة والغفران

يا من اسمه ورد في سورة البقرة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه جرح امام المتقين انه شهر الطاعة والغفران

يا من تتضاعف فيه حسنات قارئ القرآن انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يقبل باغي الخير انه شهر الطاعة والغفران

يا من العشر الاواخر منه يشد المأزر للعبادة انه شهر الطاعة والغفران

يا من هو شهر المغفرة انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه يشرح الله بالقرآن صدور المؤمنين انه شهر الطاعة والغفران

يا من فيه فتحت مكة انه شهر الطاعة والغفران

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