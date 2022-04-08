الليل المستخف المظلم أم الغروب وقت اتمام الصيام

الدكتور فاضل حسن شريف

الله سبحانه وتعالى اشار الى مواعيد الصلاة كما جاء في سورة الاسراء اية 78 "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا". اما وقت الصوم مذكورة الى الليل في سورة البقرة اية 187 "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ". توجد ايات تحدد الليل والنهار، اما الغروب او فترة المغرب فهي خارج الليل فمثلا اقسم الله بالشفق وهو احد فترات المغرب ثم بالليل اي ان الشفق ليس من الليل "فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ" (الانشقاق 16) و "وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ" (الانشقاق 17).

اولا الغروب والمغرب ذكرا في ايات مختلفة قال الله سبحانه "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا" ﴿طه 130﴾، و "وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ﴿الكهف 17﴾، و "حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴿الكهف 86﴾، و "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿ق 39﴾ لذلك فان آية الصيام لم تذكر اتمام الصيام الى الغروب او المغرب وانما الى الليل "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" (البقرة 187) او واتموا الصيام حتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الابيض من المغرب كما ورد في بداية الصيام "حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" (البقرة 187).

ثانيا لنعرف ما هو الليل؟ قال الله سبحانه "وَآيَةٌ لَكُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ" (يس 37) فالليل يعني وقت مظلم اي العين لا تميز الشيء، وبتعبير آخر اختفاء الشئ كما قال الله جل جلاله "وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ" (الرعد 10). فالقرآن يصرح بأن الليل مظلم تختفي فيه الاشياء. وقد وجد ان وقت الظلمة واختفاء الاشياء اي عدم تميز النظر بالعين يحصل بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس وهو بداية الليل. بالاضافة ان الله تعالى يقول "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَار" (هود 114) اي صلاتي الصبح والمغرب كما قال ابن عباس وبتعبير اخر ان الفجر والمغرب ليسا من طرفي الليل بل من طرفي النهار. لذلك فان ائمة اهل البيت عليهم السلام يذكر عنهم استحباب تأخير الافطار.