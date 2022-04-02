الشيخ جلال الدين الصغير : شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله

أسأل الله أن يجعل إهلال شهر الله عليكم إهلال بركة وخير وصلاح وأتوسّل اليه بأن يجعله حافلاً بإجابة الدعوات وقضاء الحوائج ونيل البركات ومشفوعاً بغفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ومختوماً بقبول الأعمال وطول الآجال في طاعة الله ورفع الآصار والأغلال ويجعلنا وإياكم من المحظوظين بنيل رضى صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفدا، ولله أبتهل وأتضرّع في أن يرحم موتى المؤمنين ويشفي مرضاهم ويوحّد بين قلوبهم ويصلح أحوالهم ويغني فقراءهم ويرزق محتاجهم ويقضي دين مدينهم وأن يجعل لنا نصيباً في البرّ بهم والإحسان إليهم والغيرة عليهم. اللهم بارك لمجاهدي شيعة بقيّتك في أرضك نصرهم وأمددهم بألطافك واستر عليهم بسترك وآمنهم بأمنك واشف جريحهم وارحم شهيدهم وأكرم عوائلهم وادفع عنهم كل سوء وادرأ عنهم كل مكروه واكتب لعدوهم من مستكبري الأرض ومنافقيها ومكفّريها ونواصبها ويهودها كلّ ذلّ وخسف وصغار بحق محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين.



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