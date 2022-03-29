الصفحة الإسلامية

من هو الحجة المنتظر؟ (ح 5)


الدكتور فاضل حسن شريف

يا من كالمتشحط بدمه في سبيل الله انه الحجة المنتظر

يا من تعرض اعمال المؤمنين عليه يومي الاثنين والخميس انه الحجة المنتظر

يا من هو من عترة ولد فاطمة انه الحجة المنتظر

يا من اراد الاعداء قتله صغيرا انه الحجة المنتظر

يا من انصاره لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل انه الحجة المنتظر

يا من اظهار المحبة له في غيبته انه الحجة المنتظر

يا من يتصدق المؤمن عنه انه الحجة المنتظر

يا من اكثر من مائة من فقهاء المذاهب اعترفوا بولادته انه الحجة المنتظر

يا من سيصلي خلفه السيد المسيح انه الحجة المنتظر

يا من بن العربي ذكره في كتابه انه الحجة المنتظر

يا من مشروعه مرتبط بمشروع جده الحسين انه الحجة المنتظر

يا من من صفات نائبه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه انه الحجة المنتظر

يا من يظهر في اخر الزمان مع السيد المسيح انه الحجة المنتظر

يا من دعاء العهد يقرأ لتجديد بيعته انه الحجة المنتظر

يا من اصحابه نزلت بهم آية يجاهدون في سبيل الله انه الحجة المنتظر

 

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