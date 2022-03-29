من هو الحجة المنتظر؟ (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

يا من نزلت به ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين انه الحجة المنتظر

يا من هو صاحب الزمان لانه الحاكم عليه انه الحجة المنتظر

يا من المطهر من سبع سماوات انه الحجة المنتظر

يا من هو امتداد مودة القربى انه الحجة المنتظر

يا من من اسمائه المهدي والقائم انه الحجة المنتظر

يا من توضع الايدي على الرؤوس عند ذكره انه الحجة المنتظر

يا من الطوبى للمقيمين على محبته انه الحجة المنتظر

يا من يغيب ثم يخرج انه الحجة المنتظر

يا من يملأ الارض قسطا وعدلا انه الحجة المنتظر

يا من هو امام اهل البيت الثاني عشر انه الحجة المنتظر

يا من هو من ضرورات مذهب اهل البيت انه الحجة المنتظر

يا من الارض لا تخلو منه انه الحجة المنتظر

يا من هو خليفة الارض انه الحجة المنتظر

يا من نزلت به ونريد ان نمن على الذين استضعفوا انه الحجة المنتظر

يا من الذي سيمكنه الله في الارض انه الحجة المنتظر