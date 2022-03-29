العبودية بمفهوم العبد بالعبد في القرآن الكريم (ح 5)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ" (النحل 75) الاية صريحة بان العبد يطلق ايضا على المملوك لشخص. وسوق العبيد والنخاسين هذا معروف.

جاء في موقع شفقنا: ان العديد من علماء اهل السنة كان اسمهم “عبد النبي وما شابه، بمن فيهم: – عبد قيس بن لأي بن عصيم من الصحابة الذين شهدا احدا – عبدالمطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي له صحبة. وقال شباب توفي عبدالمطلب في دولة يزيد وقال الطبراني توفي سنة احدى وستين. – عبد قيس النكري البصري من الرواة من ابن سيرين. – الشيخ عبد النبي المغربي المالكي الشيخ الإمام العلامة الحجة القدوة الفهامة مفتي السادة المالكية بدمشق. – القاضي عبد النبي الأحمد نجري من رجال المائة الثانية عشرة صاحب جامع العلوم الملقب بدستور العلماء. – الشيخ عبد النبي بن جماعة. – الإمام العارف صفي الدين احمد بن محمد بن يونس المدعو عبد النبي القشاشي المقدسي. – العلامة المفنن الصالح الشيخ عبد النبي الصدر شيدا. – الشيخ عبد النبي الخليلي فقيه حنفي. – عبد النبي بن محمد بن عبد النبي المغربي ثم الدمشقي المالكي. – فخر الزمان عبد النبي ابن خلف القزويني. – محمد عبد الرسول الهندي. – عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي الحلبي. – عبد المطلب بن عبد القاهر بن محمد الماكسيني زين العابدين الشافعي. – محمد ابن عبد الرسول المدني عالم مكة.

الطاعة لا تقتصر خلال حياة الانسان فبعد الممات كذلك تستمر الطاعة. فالابن يطيع ابيه بعد مماته وذلك بالتصدق عنه والدعاء له وقضاء ما فات عنه من صلاة وصيام وحج. وكذلك فان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون "وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (ال عمران 169) فمثلا علي والحسين عليهما السلام قتلوا شهداء فهم احياء فقول عبد الحسين لا يخالف كونه حي او ميت.

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني علي بن عثمان بن نفيل، حدثنا أبو مسهر، حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال (لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله، لم أر بذلك بأسا).