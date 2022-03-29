الصفحة الإسلامية

العبودية بمفهوم العبد بالعبد في القرآن الكريم (ح 5)


الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ" (النحل 75) الاية صريحة بان العبد يطلق ايضا على المملوك لشخص. وسوق العبيد والنخاسين هذا معروف.

 

جاء في موقع شفقنا: ان العديد من علماء اهل السنة كان اسمهم “عبد النبي وما شابه، بمن فيهم: – عبد قيس بن لأي بن عصيم من الصحابة الذين شهدا احدا – عبدالمطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي له صحبة. وقال شباب توفي عبدالمطلب في دولة يزيد وقال الطبراني توفي سنة احدى وستين. – عبد قيس النكري البصري من الرواة من ابن سيرين. – الشيخ عبد النبي المغربي المالكي الشيخ الإمام العلامة الحجة القدوة الفهامة مفتي السادة المالكية بدمشق. – القاضي عبد النبي الأحمد نجري من رجال المائة الثانية عشرة صاحب جامع العلوم الملقب بدستور العلماء. – الشيخ عبد النبي بن جماعة. – الإمام العارف صفي الدين احمد بن محمد بن يونس المدعو عبد النبي القشاشي المقدسي. – العلامة المفنن الصالح الشيخ عبد النبي الصدر شيدا. – الشيخ عبد النبي الخليلي فقيه حنفي. – عبد النبي بن محمد بن عبد النبي المغربي ثم الدمشقي المالكي. – فخر الزمان عبد النبي ابن خلف القزويني. – محمد عبد الرسول الهندي. – عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي الحلبي. – عبد المطلب بن عبد القاهر بن محمد الماكسيني زين العابدين الشافعي. – محمد ابن عبد الرسول المدني عالم مكة.

 

الطاعة لا تقتصر خلال حياة الانسان فبعد الممات كذلك تستمر الطاعة. فالابن يطيع ابيه بعد مماته وذلك بالتصدق عنه والدعاء له وقضاء ما فات عنه من صلاة وصيام وحج. وكذلك فان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون "وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" (ال عمران 169) فمثلا علي والحسين عليهما السلام قتلوا شهداء فهم احياء فقول عبد الحسين لا يخالف كونه حي او ميت.

 

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثني علي بن عثمان بن نفيل، حدثنا أبو مسهر، حدثنا يحيى بن حمزة وسعيد يسمع أن أبا حنيفة قال (لو أن رجلا عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله، لم أر بذلك بأسا).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأزهار في القرآن الكريم
من هو الحجة المنتظر؟ (ح 5)
من هو الحجة المنتظر؟ (ح 1)
كلمات غير متداولة حاليا ومذكورة في القرآن الكريم (اصرهم و الاغلال و عزروه)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة المائدة (ح 22)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة المائدة (ح 21)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة المائدة (ح 20)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة المائدة (ح 19)
العبودية بمفهوم العبد بالعبد في القرآن الكريم (ح 5)
السفياني بين المنقول والمعقول
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 79.81
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك