الشيخ جلال الدين الصغير : الفتن والازمات لا تتولد من فراغ، ولا تعالج بالتلاوم ورمي مسؤوليتها على الاخرين فكل منا مسؤول

التعليقات

فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ... الموضوع :

إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..

أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ... الموضوع :

مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل

الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ... الموضوع :

الذباب المعمم !!

ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ... الموضوع :

الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة

حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ... الموضوع :

مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات

قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه

طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ... الموضوع :

شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى

محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ... الموضوع :

اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء