يا من انهم الأقمار (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف
يا من القلم يعجز عن وصفهم انهم الاقمار
يا من النور يسطع من جباههم انهم الاقمار
يا من شهدت ارض العراق بطولتهم انهم الاقمار
يا من الحوراء شاهدة على مصابهم انهم الاقمار
يا من صلبهم من بني هاشم انهم الاقمار
يا من الثلاثة سيد شباب الجنة وباب الحوائج وسيد الساجدين انهم الاقمار
يا من الثلاثة السبط المنتجب وبدر البدور وزين العباد انهم الاقمار
يا من الثلاثة ابي الضيم وساقي العطاشى وصاحب الدمعة الساكبة انهم الاقمار
يا من الثلاثة الذي سيأخذ صاحب الامر بثأرهم انهم الاقمار
يا من الشهر الذي بولادتهم سمي بشهر فرحة اهل البيت انهم الاقمار
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