يا من انهم الأقمار (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف
يا من ولدوا في شهر جدهم المصطفى انهم الاقمار
يا من الثلاثة ابيه قائد المعركة وعمه حامل رايتها انهم الاقمار
يا من شهدت لهم الطف انهم الاقمار
يا من صلى عليهم رب الكائنات انهم الاقمار
يا من بكت عليهم السماوات والارض انهم الاقمار
يا من الثلاثة المريض الذي شهد مصرع عمه وابيه انهم الاقمار
يا من الثلاثة السلاسل قيدت يداه ورفعت رؤوس عمه وابيه فوق الرماح انهم الاقمار
يا من الذين استشهدوا في شهر محرم الحرام انهم الاقمار
يا من الثلاثة اخيه وابن اخيه اماما الامة انهم الاقمار
يا من بصيرتهم ثاقبة انهم الاقمار
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