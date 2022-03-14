عاجل : السفير الإيراني في بغداد: هناك ثلاثة مراكز أخرى للموساد في أربيل تحتاج إلى التحقيق فيها وإلا ستقصف في الأيام المقبلة.
الصفحة الإسلامية

البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح 6) (الدار)


الدكتور فاضل حسن شريف

الدار تشمل الارض والفضاء، بينما البيت والمسكن يشار لهما بالفضاء. الدار قد يحوي بيت او اكثر وقد لا يحوي بيت كدار القضاء. يسمى الدار منزلا إذا كان فيه اكثر من غرفة واحدة للنوم.، فكل غرفة تعتبر بيت وبذلك الدار يحتوي اكثر من بيت ويسمى منزلا. واذا كانت عائلة تسكن في بناء يحوي على غرف نوم كثيرة فيمكن ان يطلق عليه دار ومسكن ومنزل. والدار هو المبنى كله. الدار أوسع من المنزل، والمنزل أوسع من البيت. الدار ينظر له من الخارج ككيان واحد. ويعتبر الدار منزل اذا سكن او اقيم فيه لفترة، وفيه حرية الحركة المنفصلة عن المنزل الآخر.

 

والدار الذي له حائط يدور حول المسكن او المبنى وجمعه ديار "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ" (البقرة 243) اي من مكان مستقرهم او اقامتهم، وكما في الاية المباركة "فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" (هود 65)، و "فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ" (ال عمران 195) اي مستقرهم. دار الشيء الذي يحويه أو مستقرة مثل دار القرار يعني المستقر في الآخرة "وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ" (غافر 39)، و الدار الاخرة "ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا" (القصص 77)، و "تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" (القصص 83).

 

والدار تعني مستقر واقامة الشخص كما قال الله سبحانه "فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ" (القصص 81)، و "أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ" (الرعد 22). ودار السلام يعني الجنة "لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ" (الانعام 127) و "وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ" (يونس 25). ودار البوار يعني الجحيم "وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ" (ابراهيم 28).

 

واشار الرسول صلى الله عليه واله وسلم الى الدار في حديثه الشريف عنه صلى الله عليه وآله (أربعة في الدار فيهن البركة: الشاة في الدار بركة، والركى في الدار بركة، ورحى اليد في الدار بركة، والقداحة في الدار بركة، وكيلوا طعامكم يبارك الله لكم فيه) الركى يعني البئر و القداحة هي الحجر الذي يشعل النار. وللجار اولوية في شراء بيت اذا اراد ساكنه بيعه كما جاء في الحديث (جار الدار احق بالدار من غيره).

 

و يتضح ان الدار وردت كثيرا في القرآن الكريم عن الدار الاخرة، والقليل منها ما يخص المنازل والبيوت والمساكن المفهوم عنها انها سكن العائلة ومستقرهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من مواضع الحدود في القرآن الكريم:
مجلس حسيني ـــ أداب الجلوس والكلام في القران
يا من انهم الأقمار (ح 2)
يا من انهم الأقمار (ح 1)
البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح 6) (الدار)
البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح 5) (المنزل 2)
البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح 4) (المنزل 1)
الدعاء, سلاح الإمام زين العابدين في توعية الامة
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن سورة هود (ح 15)
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن سورة هود (ح 14)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك