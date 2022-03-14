البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح 6) (الدار)

الدكتور فاضل حسن شريف

الدار تشمل الارض والفضاء، بينما البيت والمسكن يشار لهما بالفضاء. الدار قد يحوي بيت او اكثر وقد لا يحوي بيت كدار القضاء. يسمى الدار منزلا إذا كان فيه اكثر من غرفة واحدة للنوم.، فكل غرفة تعتبر بيت وبذلك الدار يحتوي اكثر من بيت ويسمى منزلا. واذا كانت عائلة تسكن في بناء يحوي على غرف نوم كثيرة فيمكن ان يطلق عليه دار ومسكن ومنزل. والدار هو المبنى كله. الدار أوسع من المنزل، والمنزل أوسع من البيت. الدار ينظر له من الخارج ككيان واحد. ويعتبر الدار منزل اذا سكن او اقيم فيه لفترة، وفيه حرية الحركة المنفصلة عن المنزل الآخر.

والدار الذي له حائط يدور حول المسكن او المبنى وجمعه ديار "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ" (البقرة 243) اي من مكان مستقرهم او اقامتهم، وكما في الاية المباركة "فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" (هود 65)، و "فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ" (ال عمران 195) اي مستقرهم. دار الشيء الذي يحويه أو مستقرة مثل دار القرار يعني المستقر في الآخرة "وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ" (غافر 39)، و الدار الاخرة "ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا" (القصص 77)، و "تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" (القصص 83).

والدار تعني مستقر واقامة الشخص كما قال الله سبحانه "فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ" (القصص 81)، و "أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ" (الرعد 22). ودار السلام يعني الجنة "لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ" (الانعام 127) و "وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ" (يونس 25). ودار البوار يعني الجحيم "وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ" (ابراهيم 28).

واشار الرسول صلى الله عليه واله وسلم الى الدار في حديثه الشريف عنه صلى الله عليه وآله (أربعة في الدار فيهن البركة: الشاة في الدار بركة، والركى في الدار بركة، ورحى اليد في الدار بركة، والقداحة في الدار بركة، وكيلوا طعامكم يبارك الله لكم فيه) الركى يعني البئر و القداحة هي الحجر الذي يشعل النار. وللجار اولوية في شراء بيت اذا اراد ساكنه بيعه كما جاء في الحديث (جار الدار احق بالدار من غيره).

و يتضح ان الدار وردت كثيرا في القرآن الكريم عن الدار الاخرة، والقليل منها ما يخص المنازل والبيوت والمساكن المفهوم عنها انها سكن العائلة ومستقرهم.