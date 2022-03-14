البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح 5) (المنزل 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

الفعل ينزل و نزل جاء في ايات منها "نَزَّلَ الْكِتَابَ" (البقرة 176) (الاعراف 196) او "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ" (ال عمران 3) وبتشديد الزاء وفتحها يعني ان الله تعالى نزل الكتاب كما في قوله تعالى "آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ" (النساء 136)، و "وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ" (العنكبوت 63)، و "فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ" (الملك 9)، و "وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ" (الانعام 7)، و "وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ" (الانعام 11). منزل بضم الميم هو مصدر اي موضع للانزال من الفعل ينزل، و مزل بفتح الميم اسم يعني مكان السكن. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال (من شقاء العيش ضيق المنزل).

ومن ادعية البيت او المنزل الجديد (اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا. اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا. اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله. اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة. يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا. اللهم أبعد عنا الحاسدين. اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلاً حميداً. اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير. اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث. اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق. اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.). عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (من بنى مسكناً، فذبح كبشاً سمينا، وأطعم لحمه المساكين، ثم قال: اللهم ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين، وبارك لي في بنائي، أعطي ما سأل). ومن الادعية قوله عز وجل "وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" (المؤمنون 29).

وروى العيص بن القاسم سالت ابا عبدالله عليه السلام عن السطح ينام عليه بغير حجرة؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن ذلك، فسالته عن ثلاثة حيطان؟ فقال لا الا الاربعة، قلت كم طول الحائك؟ قال قصره ذراع وشبر. وعن ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم (من بات على سطح غير محجر فأصابه شيء فلا يلومن الا نفسه). عن أبي عبدالله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل بيتاً مظلماً إلا بمصباح. ولجار المنزل حرمة قال رسول الله صلى الله عليه واله (لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقة) و (حرمة الجار على الانسان كحرمة امه). هنالك اشياء و افعال غير مرغوبة شرعا واحيانا محرمة في المنازل مثل صور الحيوانا ت واقامة بعضها مع الساكنين مثل الكلب، الضرب والاعتداء على الاشخاص داخل المنزل، التزيين بالمعادن الفاخرة كالذهب والفضة.

هنالك نوعان من المنازل حسب الاية المباركة "ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ" (هود 100) منازل قائمة مسكونة ومنازل حصيد اي خاوية غير مسكونة.