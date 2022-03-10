الشيخ جلال الدين الصغير : الازمات الكبرى وقد اقبلت.. ماذا عن الدعاء ولذة المناجاة في هذه الأشهر الفضيلة؟

التعليقات

قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه

طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ... الموضوع :

شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى

محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ... الموضوع :

اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء

علي : حرامي ابو رغيف ... الموضوع :

المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف

محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ... الموضوع :

الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة

هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ... الموضوع :

توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين

عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ... الموضوع :

مدارس اهلية غير ربحية

كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ... الموضوع :

۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...