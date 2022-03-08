الصفحة الإسلامية

العهود عند الامام الحسين عليه السلام


الدكتور فاضل حسن شريف

تمسك الحسين عليه السلام بالمواثيق والعهود كونه مصداق لايات القرآن التي تقول "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ" (المؤمنون 8) و " وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (الاسراء 34).

 

واتبع الحسين عليه السلام ايات القرآن في الوفاء بالعهود "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" (الاحزاب 23) فلم ينقض العهد مع معاوية حتى تمضي مدة العهد. وعندما دعاه اهل الكوفة قال لممانعيه من الذهاب الى الكوفة (ان بيني وبين القوم موعدا اكره ان اخلفهم). وهذا مما احزن الحسين عليه السلام عند نقضهم العهد حين قال (تباً لكم أيّتها الجماعة وترحاً وبؤساً لكم، حين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين. أَلا لعنة الله على الظالمين الناكثين، الذين ينقضون الأيمان بعد التوكيد) "وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا" (النحل 91). وفي نفس الوقت لعن عليه السلام ناقضي العهود المفسدون في الارض "وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ" (الرعد 25).

 

وقد جابه الامام الحسين عليه السلام قادة فرق جيش يزيد الذين كاتبوه القدوم وقال لهم (يا قيس ابن الاشعث ويا زيد بن الحارث ويا شبث بن ربعي ويا حجار بن ابجر، الم تكتبوا الي ان قد اينعت الثمار واخضر الجناب وانما تقدم على جند لك مجندة، فاجابوه لم نفعل، فقال لهم: سبحان الله بلى والله لقد فعلتم) فهؤلاء قادة يزيد خونة العهود كما هو يزيد وجده وابيه.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العهود عند الامام الحسين عليه السلام
مجلس حسيني ـــ ولادة الامام الحسين(ع)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 18)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 17)
اشارات السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 16)
المعراج وسورة النجم
وصية الإمام الكاظم عليه السلام الى هشام بن الحكم (ح 6)
كيفية بناء الانسان وفق النظرية الاسلامية
مجلس حسيني ـــ رباب بنت أمرئ القيس زوجة الحسين{ع}
البعثة النبوية.. بشائر خير ونجاة وهداية للبشرية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك