دورة تفسير القران ـــ يوم 5/3

بسم الرحمن الرحيم

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون (59 الاعراف)

كيفية بناء الانسان وفق النظرية الاسلامية

اختلف الفكر الاسلامي عن الفكر العلماني في طريقة بناء الانسان , فهو يرتقي بخط بياني الى التصاعد والتقدم. يقول الغربيون ان الطريقة المثلى لتربية الطفل وانشاء جيل ان نبني رياض ومدارس .وذهب راي بعض المفسرين ان الآية الكريمة تتحدث عن غلة الارض الزراعية . وهذه المعلومة لا تحتاج الى اية تنزل من السماء. الكل يعرف الارض الحلوة تنتج افضل.

بعض المفسرين الاسلاميين يرون ان المعنى هو{رحم المرأة} لأنه الوعاء الذي ينشأ به الانسان ويخرج بأخلاق تنتقل اليه من بيضة الام وحويمن الاب في الرحم .يقول تعالى :{ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ـ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ــ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)هذا اصل الانسان .وللاسلام راي ان تكون البيضة والحويمن طاهرة نظيفة وهذا يستوجب التالي .

اولا: اختيار الزوجة : من الاولويات التي ينبغي اتباعها في بناء الانسان ان تكون له ام ذات سمعة وتاريخ نظيف ( لان فاقد الشيء لا يعطيه) راي ابن باز : قال: الحديث المذكور غير صحيح وليس بمعتمد، ولكن معناه في الجملة لا بأس به، وفي حال اختيار الزوجة ورد قول النبي{ص}: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك كون المؤمن يتخير الناس الطيبين في دينهم وأخلاقهم وسمعتهم هذا أمر مطلوب الى هنا.

راي الشيعة: يقولون الزَّواجُ أمرٌ اختياريٌّ، ليس فيهِ جبرٍ منَ اللهِ تعالى ودلَّتْ جملةٌ منَ الأحاديثِ الشَّريفةِ على استحبابِ اختيارِ المرأةِ العفيفةِ،{ ذاتِ المنبتِ الطَّيِّبِ}وأنْ تكونَ وَلوداً، من خلال ملاحظة هل نساءهم ولودات أمْ لا.

جاءَ عنْ رسولِ اللهِ {ص}قولُهُ: (اخْتارُوا لِنُطَفِكُمْ؛، فَإنَّ الْخالَ أَحَدُ الضَّجِيعَيْنِ). وقوله :(تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ؛ فَإنَّ الْعِرْقَ دَسّاسٌ). الخ من الاحاديث بهذا الصدد. جاءَ عنِ الإمامِ الصّادِقِ{ع}قال خطب النبي(ص)فقالَ: أيُّها النّاسُ، إيّاكُمْ وَخَضْراءَ الدِّمَنِ. قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، وَما خَضْراءُ الدِّمَنِ؟ قالَ: المَرْأةُ الحَسْناءُ في مَنْبِتِ السُّوءِ). خُضْرَةُ الدِّمَنِ: مَا يَنْبُتُ عَلَى الْمَزَابِلِ وكَنَّى بِهَا عَنْ جَمَالِ ظَّاهِرِ وَقُبْحِ البَاطِنِ، ونَجِدُ أحاديثَ مثلَها في اختيارِ الزَّوْجِ قالَ رَسُولُ اللهِ{ص} (إذا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ).

ثانيا : الابتعاد عن اللقمة الحرام : تاثير لقمة الحرام على حياة الانسان؟ لا شك أن للطعام والشراب له آثارً صحية وروحية نفسية و معنوية كثيرة غير قابلة للإنكار سواءً علمنا بها أم لم نعلم، فمن يأكل طعاماً طيباً طاهراً وحلالاً ليس كمن يأكل الطعام الخبيث النجس او الحرام { لان الانسان يفقد في كل ثانية ثىثة ملايين خلية حية من جسمه يقول تعالى:{ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)..

قصة الشيخ { محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الانوار120 جزء} ولد في اصفهان سنة 1037هـ . قصة والدته مع الرمانة .. ومن نتائج اللقمة الحرام ــ عدم استجابة الدعاء ــ وكذلك التاثير السيء على الذرية ــ عدم قبول العبادة والاستهانة بها. رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ{ص}قَالَ: "أَطِبْ‏ كَسْبَكَ‏ تُسْتَجَبْ دَعْوَتُكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ حَرَاماً فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً" .وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ ﴾ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ مَطْعَمُهُ مِنْ حَرَامٍ وَ مَكْسَبُهُ مِنْ حَرَامٍ وَغُذِّيَ مِنْ حَرَامٍ، فَأَنَّى‏ يُسْتَجَابُ‏ لِهَذَا، وَ أَيُّ عَمَلٍ يُقْبَلُ لِهَذَا، وَهُوَ يُنْفِقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حِلٍ‏" .ورُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ {ع}أَنَّهُمْ قَالُوا: "مَنْ‏ حَجَ‏ بِمَالٍ‏ حَرَامٍ‏ نُودِيَ عِنْدَ التَّلْبِيَةِ لَا لَبَّيْكَ عَبْدِي وَ لَا سَعْدَيْكَ". واخيرا حديث الامام الصادق{ع} قَالَ : " كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ‏ فِي‏ الذُّرِّيَّةِ", ولا تجتمع العفة مع المال الحرام . ــــــــــــ

ثالثا : الاستماع والنظر: الان ظهرت دراسات في بريطانيا ودول اوربا ان انحراف الاطفال سببه النظر الى الافلام الاباحية . وهذا تحدث عنه الاسلام قبل 1440 سنة حين قال جملة من الوصايا .. منها : عدم التكلم بكلمات نابية بتاتا أمام الاطفال.!! لان الصوت في اذنه يبقى ويتحول الى صورة لا يمكن ان تمحى كون ذهنه فارغ ونحن من نملي في ذهنه كلمات وصور وقصص.

يقول الامام زين العابدين {ع}: اياك ان تقرب اهلك وفي الدار طفل يسمع صوتك .. ناهيك انه يراك .. لان الشهوة الجنسية موجودة في الطفل وحين يرى ابويه اثناء الحالة تتهيج عنده الشهوة الجنسية .. اشبه بالنار تحت الرماد وانت تنفخ فيها. كما يحذر الائمة ان ينام الاطفال تحت غطاء واحد .. وذلك لحدوث احتكاك الذي ربما يؤدي الى عواقب وخيمة ان يبقى اثرها في نفس الطفل فتظهر الحالة الجنسية في اول فرصة . ويحذر الامام امير المؤمنين(ع) الام ان تأخذها العاطفة وترسل يدها للموضع { من الجنسين} لان هذا يثير الطفل وهو نوع من الزنا من قبل الام .

واجبات الابوين في تربية الابناء : ترسيخ الحياء: و أصل "الحياء"، وأن يُهيّئا البيئة المناسبة لتربية أولادهما تربية إسلامية من خلال المحافظة على الحياء في المحيط العائليّ، منها ان تُراعي الأمّ والاب اللباس في حدّه المعقول أمام الأولاد أو أمام محارمهم من إخوتهنّ أو آبائهنّ؛ من أجل إزالة أيّ نوعٍ من العوامل الممهّدة للخطأ والانحراف بين الأبناء. فاللباس غير المناسب والمنافي لآداب الحشمة والستر والمثير للشهوة يستلزم النضوج المبكّر للميول الجنسيّة عند الطفل. خاصة الاب أن يرتدي ثيابا مناسبة غير حاكية عما تحتها ً.ولا يُبقيَ أجزاءً من جسمه عارية امام ابناءه.

***عدم استخدام الألفاظ البذيئة:على الوالدين أن يُراعيا في كلامهما الأدب واللياقة وحسن الأخلاق، وأن يتجنّبا استخدام ألفاظٍ وكلمات تشير بأيّ نحو إلى مسائل تتعلّق بالجنس، وأن يمتنعا عن نقل أيّ قصص أو طرائف تتعلّق بالأمور الجنسيّة، ولو عن طريق المزاح واللعب.

** الفصل بين الفتية والفتيات: ينبغي الفصل بين الأبناء الذكور والإناث عند الاستحمام، وعلى الأمّ أن لا تساعد ابنها في الاستحمام بعد أن يبلغ الأربع سنوات.لانه يصبح مميز لانه يميز ما عنده واخواته ..بل نعلمهم ان يستحموا لوحدهم حتى لا يحتاجون إلى أهلهم إذا ما بلغوا سنّ التمييز.

عن النبي{ص} "الصبيّ والصبيّ، والصبيّ والصبيّة، والصبيّة والصبيّة، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين" . واخيرا على الابوين عدم المبيت في فراش واحد بحضور الأبناء: وان نعلمهم ان لا يدخلوا غرفة نوم الوالدين الا بعد طرق الباب. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ} فالانسان حين ينام يتخلى عن ثيابه الداخلية فلا يجوز ان يدخل الطفل على ابويه الا بعد الاستئذان .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي