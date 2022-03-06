الشيخ جلال الدين الصغير يبارك ولادة أنوار كربلاء من أهل بيت العصمة والطهارة

بارك امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ولادة أنوار كربلاء من أهل بيت العصمة والطهارة

وقال سماحته في بيان اصدره اليوم أبارك لكم ولادة أنوار كربلاء من أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم كرامة صدق الولاية لهم وحسن البر بهم وتوفيق الثأر لهم مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلوات الله عليه وعليهم.

واضاف سماحته أبتهل الى الله بحقهم أن يصونكم من كل سوء ويحصّنكم من كل شر ويعافيكم من كل عاهة ويخلصكم من كل وباء ويرفع عنكم كل هم وغم.

وأن يحفظ البلاد والعباد من كل بلية إنه حميد مجيد سمّاع للدعاء وضامن للإجابة.