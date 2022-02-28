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الصفحة الإسلامية

دورة تعليم تفسير القران ــ معنى المحصنات


 

 

(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكم). "النساء: 24"

وردت مجموعة من النساء يحرم الزواج منها كونها قريبة . وشرع القران حرمتهن عليه .. وهي قوله :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ!!!! فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .

** عناوين حرمها القران ثابتة الحرمة , واخرى متحركة , الثابتة هي الام والاخت والبنت والجدة والعمة والخالة وبنات الاخ وبنات الاخت . اما المتحركات بالحرمة هن امهات نساءنا .والربيبة لو تزوجنا امها . وزوجة الابن واخت الزوجة حال وجود اختها تحت الرجل. الا ما قد سلف.. ما معنى الا ما قد سلف.؟

هو استثناء منقطع معناه لا يؤاخذكم الله به سابقا . ولكن ينتهي ما قد سلف حال النهي عنه{ يعني انتهت العلاقة حال نزول الحكم وقيل : معناه ما كان من يعقوب إذ جمع بين الأختين ليا أم يهوذا وراحيل أم يوسف .وهي حالة سبقت الحكم الشرعي.

** وهناك حالة اخرى تنتهي العلاقة بين الزوجين بدون ايقاع الطلاق وهي قوله تعالى :(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ وهو «من كانت عنده امرأة كافرة وهو على ملة الإسلام، فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته، وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يستمسك بعصمتها»

من هي المراة المحصنة:. المُحصنات في هذه الآية يقصد بها: ذوات زوج ، لا يجوز الزواج بهنّ،{إلّا إذا صارت مُلك يمين}، فالأصل منع الزواج من المرأة المتزوجة ولا يجوز وطؤها إلّا بشرطين: ...الف: أن تصبح مُلك يمين، ومعنى ذلك أن تكون كافرة في الأصل ثم تقع في سبي المسلمين في ساحة الحرب فيقرر السلام رقهن او تكون زوجة لمن وضع يده عليها في ساحة الحرب.. في هذه الحالة تعامل معاملة ملك اليمين لا يكون حكمها كحكم الزوجة الدائمة.

باء: ان لّا يكون معها زوجها في الأسر حال الحرب، فإذا أُسِرَت مع زوجها فلا يجوز وطؤها بملك اليمين عند بعض الفقهاء.

ثانياً: قوله تعالى-:(وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّـهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ..

ولكي تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة ؛ يترتب عليهما اعلام زواجهما لأنه قد يكون بينهما أولاد، ومنه دفع الريبة عنهما من قِبل الناس. ً .

واخيرا: , لعدم يتحقق في زماننا ملك اليمين لعدم توفر شروطه. فيحرم في عصر الغيبة أن ينكح النساء الذميات{ تحديدا دون المسلمات} بعنوان ملك اليمين لأن مصطلح الأمة خاص بعصر المعصوم{ع}،

اما المحصنة : من هي ..؟ التي يلزم الاسلام الزواج منها .. المحصنة لها عناوين متعددة منها ان لا تكون على ذمة زوج . فعقدها من زوج يحصنها.. وفي زماننا الحاضر تعتبر بعض النساء غير محصنات رغم وجود زوج لها .. مثل من يعمل في المراقص والملاهي.. او الممثلة التي تؤدي ادوار غير عفيفة . او التي تظهر في التواصل الاجتماعي تتباهى بالانحراف واللبس الفضيع الذي يظهر مفاتنها. فهذه يوصي الاسلام بعدم الزواج منها لأنها غير محصنة اخلاقيا.

الشيخ

عبد الحافظ البغدادي

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