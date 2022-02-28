من الأمير انه علي (الحلقة التاسعة)

الدكتور فاضل حسن شريف

من الأمير الذي من طعامه التمر والكراث انه علي

من الأمير الذي قال مودة أبناء الدنيا تزول لأدنى عارض انه علي

من الأمير الذي قال استعينوا بالقرآن عند الاوائم اي الشدائد انه علي

من الأمير الذي نزلت فيه "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" انه علي

من الأمير الذي مناجاته وصل عليهم مادعاك موحد وناجاك اخيار وبابك ركع انه علي

من الأمير الذي حارب الغلو البعيد عن الوسطية انه علي

من الأمير الذي قال اليمين والشمال مظلة والطريق الوسطى هي الجادة انه علي

من الأمير الذي زوجته وابنته تلقبان بالكبرى انه علي

من الأمير الذي قال ان الله يمسك الارض ان تنخفس الا بأمره انه علي

من الأمير الذي دعاؤه وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة انه علي