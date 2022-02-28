من الأمير انه علي (الحلقة الثامنة)

الدكتور فاضل حسن شريف

من الأمير الذي جمع القرآن بعد وفاة رسول الله انه علي

من الأمير الذي زرع الحدائق والبساتين بيده انه علي

من الأمير الذي قال أسرع المودات انقطاعا مودات الأشرار انه علي

من الأمير الغالب الذي نزلت فيه "فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" انه علي

من الأمير الذي فسر رب العالمين بأنها الجماعات من كل مخلوق انه علي

من الأمير الذي قال لا تطلبن الإخاء عند أهل الجفاء انه علي

من الأمير الذي جمعت خطبه في كتاب اسمه نهج البلاغة انه علي

من الأمير الذي قال أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس انه علي

من الأمير الذي قال كل شئ يحتاج الى العقل انه علي

من الأمير الذي يأتي الى الله بقلب سليم انه علي