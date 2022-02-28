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الشيخ جلال الدين الصغير : ما الهدف الاساسي الذي أراده الامام موسى بن جعفر ع من تجمع شيعته يوم الجمعة على الجسر ببغداد؟
وكالة انباء براثا
66
2022-02-28
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