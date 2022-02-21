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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن عناية القران الكريم بالسيدة مريم عليها السلام وكراماتها
وكالة انباء براثا
63
2022-02-21
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن عناية القران الكريم بالسيدة مريم عليها السلام وكراماتها
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الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي سنجده لو ماثلنا ما جرى على السيدة مريم وما جرى على الحوراء زينب عليهما السلام؟
36
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