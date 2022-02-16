امام جامع براثا يعزي بوفاة السيدة الحوراء زينب عليها السلام

عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان أخوات الهدى بوفاة أبيّة الضيم عقيلة الطالبيين وصفوة العلويين وفخر المخدرات معدن الصبر ومفتخر الثبات ومعقل الإباء ومذلّة الطغاة صفية العترة المطهرة وسليلة الصفوة الطاهرة الصديقة الحوراء زينب صلوات الله عليها وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكرّم بأداء حقها والبرّ بنصرتها والتلبية لاستصراخها
سلامٌ على الحوراء ما بقي الدهرُ
وما أشرقت شمسٌ وما طلع البدرُ
سلام على القلب الكبير وصبره
بما قد جرت حزناً له الأدمعُ الحمرُ
جحافل جاءت كـربلاء بإثرها
جَحافلُ لا يَقوى على عدها حصر
جرى ما جرى في كربلاء وعَينُها
ترى ما جرى مما يذوب له الصخر
لقد أبصَرت جسـم الحسين مُبضّعاً
فجاءت بصبرٍ دون مفهـومـه الصبرُ
رأته ونـادت يابـن أمّي ووالدي
لك القتل مكتوب ولي كُتبَ الأسر
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