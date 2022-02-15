امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلسا للعزاء بمناسبة شهادة الحوراء زينب عليها السلام

بمناسبة شهادة عقيلة الطالبيين وفخر الهاشميين الصديقة الحوراء زينب الكبرى صلوات الله عليها في الخامس عشر من رجب، ينعقد مجلس العزاء في منزل امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير ابتداءا من ليلة الخميس الموافق ١٦/ ٢/ ٢٠٢٢ ولمدة ثلاثة ايام وذلك في الساعة السابعة والنصف،
وسيرتقي المنبر سماحة الشيخ الخطيب رافد التميمي، ويهدى ثواب المجلس لفقيد الحوزة العلمية آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني قدس سره وشهداء الاسلام العظام، والدعوة عامة
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