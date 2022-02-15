علاقتنا بأمير المؤمنين عليه السلام

في يوم ولادة الامير عليه السلام هل لنا من موقف مسؤول تجاه ما اذا كانت علاقتنا مع الامام تتسم بالمسؤولية بما له من حق وبما علينا من واجب؟

✨ هل هي علاقات التابع والمتبوع؟

هل هي من نمط القائد والمنقاد؟

هل هي من نوع علاقة الامام والمأموم؟

ام ان مسارنا يعرب عن علاقة من طرف واحد؟

✨ العلاقات السليمة والناجحة دوماً هي العلاقات التي تتم في اطار من التبادل الفاعل، فهل وصلنا بعلاقتنا مع الامير ع الى هذا التبادل الفاعل؟

٤: لا شك ان عواطفنا تجاه الامام عليه السلام فيها الكثير من الحماس والغليان والعشق مما لا يزايدنا عليه احد، وهو امتياز سنفخر به يوم القيامة.

٥ : ولكن ماذا عن الاعمال والتعهدات والالتزامات تجاه امير المؤمنين عليه السلام، هل وقفت يوما امامه وتجرأت لتخاطبه: هذا حقك الذي أديته يا سيدي؟

✨ هل التفتت مرة لنفسك وانت منهمك بحماس في تقديم الطلبات الواحدة تلو الاخرى ان كنت تستحق ما تطلب؟ وهل لسانك له حق الجرأة في ان يتكلم بما تطلب؟

✨ هل التفت الى يديك التي تمسك بها ضريحه الشريف

الى عينيك التي تنظر بها للمرقد المشرف؟

الى قدميك التي تمشي اليه

هل هي جديرة في ان تكون كذلك؟

✨ نحن نمسك بالنور الاعظم وننظر الى النور الابلج ونخاطب النور الآصفى ولكن هل ان اعمال ايدينا وارجلنا واعيننا والسنتنا مؤهلة لمواجهة هذا النور؟

✨ ايدينا ان كانت قد اعتدت على حرمات دين امير المؤمنين ع واعيننا التي نظرت الى حرماته وافواهنا التي تكلمت بما حرم علينا كيف تجد انها جديرة؟

✨ اميرنا صلوات الله عليه هو خليفة الرحمة المهداة للكون، وهو الحنان المطلق الذي يتسع لكل اللائذين به، ولكن شتان بين حياء البر وصلف العصيان.

✨ اتعهدت في زيارته عليه السلام وقلت: اني سلم لمن سالمك وولي لمن والاك؟ ان كنت فعلت فهل فكرت بمن هم الذين سالموه ووالوه وطبيعة تصرفك معهم؟

✨ ان تبرّ بالأمير عليه السلام يعني ان تبرّ بشيعته ومحبيه، وان تكون سلما وامنا لهم وان تجند نفسك في خدمة دينهم حيث يحب الامير ع ان تكون فيه.

✨ هل يعقل ان اللسان المغتاب او الكاذب او النمام او الغنّاء او البذيء او الثرثار بغير الحق اللاهي بالباطل يجد نفسه جديرا في خطاب الامير عليه السلام؟

✨ هل يعقل ان اليد التي تسرق وتبتز وتعتدي على حرمات الله يحسب صاحبها انها جديرة في ان تمتد للتعاهد والمبايعة لأمير المؤمنين عليه السلام؟

✨ نحن مطالبون ايها الاحبة الاعزة في ان نحتفل بتشرف الكعبة بوليدها وبتكامل القبلة في سميّها، وان نحتفي بزكية عصرها فاطمة بنت اسد ع وكرامتها.

✨ ولكن من اجل ان نحقق التبادل الفاعل في علاقتنا مع وليد الكعبة تعالوا لنطهر السنتنا واعيننا وارجلنا وقلوبنا عما لا يقبل به امامنا عليه السلام.

✨ عندئذ ستجد نفسك انك في حفاوة أمير المؤمنين عليه السلام وانك من يتباهى بك قائد الغر المحجلين لأنك ستصبح مواليا بحق الولاء لأمير الموحدين عليه السلام.