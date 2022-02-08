الصفحة الإسلامية

دعاء صبر الشاكرين للامام الصادق عليه السلام في رجب والقرآن الكريم


الدكتور فاضل حسن شريف

جاء في المصباح عن المعلى بن خُنيس عن الصادق عليه السلام أنَّه قال: قل في رجب (للّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَبْرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ وَعَمَلَ الخائِفِينَ مِنْكَ وَيَقِينَ العابِدِينَ لَكَ، اللّهُمَّ أَنْتَ العَلِيُّ العَظِيمُ وَأَنا عَبْدُكَ البائِسُ الفَقِيرُ أَنْتَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ وَأَنا العَبْدُ الذَّلِيلُ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَامْنُنْ بِغِناكَ عَلى فَقْرِي وَبِحِلْمِكَ عَلى جَهْلِي وَبِقُوَّتِكَ عَلى ضَعْفِي يا قَوِيُّ يا عَزِيزُ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَوْصِياء المَرْضِيِّينَ وَاكْفِنِي ما أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا وَالآخرةِ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ).

 

يقول الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وهو الامام السادس من ائمة اهل بيت النبي عليهم السلام (اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَبْرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ). ربط الامام عليه السلام الصبر مع الشكر وشهر رجب وهو من ايام الله سبحانه كما جاء في القرآن الكريم و "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" (ابراهيم 5). والعابد عليه بيقين الله تعالى "وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" (الحجر 99). يقول الله سبحانه وتعالى عن الصبر في القرآن الكريم انه من عزم الامور "وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" (الشورى 43). والصبر من صفات اولوا العزم "فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ" (الاحقاف 35). وعند الشدائد عليك الاستعانة بالصبر "اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ" (البقرة 45) (البقرة 153)، "وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ" (البقرة 117). والبشرى تحصل بعد الصبر "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ" (البقرة 155)، و "اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ" (البقرة 249) (الانفال 46) (الانفال 66)، و "وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا" (الاعراف 137)، و "وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" (النحل 126). ومن ادعية الصبر "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا" (البقرة 250)، و "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ" (الاعراف 126). والله يحب الصابرين "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا" (ال عمران 146). والصبر خطاب الانبياء لاقوامهم "قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا" (الاعراف 128)، "قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا" (الكهف 69)، بالاضافة انهم صابرون "وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ" (الانبياء 85). وافضل انواع الصبر هو الصبر الجميل "قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ" (يوسف 18) (يوسف 83)، و الصبر مع الشكر "وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ" (ابراهيم 5).

 

وعليك ان تخاف الله تعالى كما قال الصادق عليه السلام (وَعَمَلَ الخائِفِينَ مِنْكَ وَيَقِينَ العابِدِينَ لَكَ) حيث كان الانبياء عليهم السلام اكثر الناس خوفا من الله عز وجل "قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" (الانعام 15) (الزمر 13)، و "إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" (الاعراف 59)، و "إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ" (الانفال 48)، و "إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم" (يونس 15)، و "إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ" (هود 26)، و "إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ" (هود 84). والدعاء يصبح اكثر قبولا مع الشعور بخوف الله "تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا" (السجدة 16). وعلى العبد ان يكون له يقين لا شائبة به بالله سبحانه وقوله ومنها اليقين بالاخرة "وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" (البقرة 4)، و " لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ" (الرعد 2). وحق اليقين من اعلى درجات اليقين "إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ" (الواقعة 95)، و "وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ" (الحاقة 51).

 

يقول الامام الصادق عليه السلام (اللّهُمَّ أَنْتَ العَلِيُّ العَظِيمُ وَأَنا عَبْدُكَ البائِسُ الفَقِيرُ أَنْتَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ وَأَنا العَبْدُ الذَّلِيلُ). ورد العلي العظيم في ايتين مباركتين وهما من اسماء الله الحسنى "وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" (البقرة 255)، و "لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" (الشورى 4). واتباع اهل البيت يقولون عند الانتهاء من قراءة ايات القرآن (صدق الله العلي العظيم) لان بداية القراءة تبدأ (بسم الله الرحمن الرحيم) ففي اثنان ايضا من اسماء الله الحسنى وهما الرحمن الرحيم. والبائس الفقير وردت معا في سورة الحج "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" (الحج 28). والله هو الغني الحميد كما ورد في عدد من آيات القرآن "هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ" (الحج 64) (لقمان 26) (فاطر 15) (الحديد 24) (الممتحنة 6). والانبياء كانوا عبادا اكثر ذلة لله سبحانه "وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" (ص 30)، و "إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ" (ص 44). ومن صفات العبودية الذلة لله.

 

وفي دعائه عليه السلام (اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَامْنُنْ بِغِناكَ عَلى فَقْرِي وَبِحِلْمِكَ عَلى جَهْلِي وَبِقُوَّتِكَ عَلى ضَعْفِي يا قَوِيُّ يا عَزِيزُ). قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (الاحزاب 56)، و "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّه وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ" (فاطر 15)، و "فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ" (الانعام 35)، و "ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ" (الشورى 19). جاء في الصحيفة السجادية (مَوْلايَ مَوْلايَ، أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ، وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إلاَّ الْقَوِيُّ).

 

وفي اخر الدعاء من ادعية شهر رجب يقول الصادق عليه السلام (اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَوْصِياء المَرْضِيِّينَ وَاكْفِنِي ما أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا وَالآخرةِ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ). اورد السخاوي والسمهودي والشافعي والطهطاوي الحنفي وابو القاسم السهمي والديلمي وابن حجر وابو سعود الانصاري وغيرهم بان الصلاة على الرسول محمد واله هي المشروعة وبدون آله هي صلاة غير مشروعة. وجاء في الحديث الشريف: يا جندل أوصيائي من بعدي بعدد نقباء بني اسرائيل، الائمة بعدي اثنا عشر. وجاء في الحديث النبوي الشريف عن الدنيا (مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها). ومن الادعية القرآنية التي فيها ارحم الراحمين "وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" (الاعراف 151)، و "فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" (يوسف 64)، و "أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" (الانبياء 83).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اشارات قرآنية عن المحرمات في الشريعة الاسلامية للسيد علي السيستاني (الحلقة الثالثة)
نظرية الفساد امام الحرية في الحكم تعارض القرآن الكريم (ح 2)
نظرية الفساد امام الحرية في الحكم تعارض القرآن الكريم (ح 1)
دعاء صبر الشاكرين للامام الصادق عليه السلام في رجب والقرآن الكريم
من هي انها الزهراء (ح 2)
من هي انها الزهراء (ح 1)
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 3)
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حقيقة لا يمكن اغفالها لفهم سيرة اهل البيت عليهم السلام
الشيخ جلال الدين الصغير : ما نُقل من سيرة المعصومين ع لا يمكنه الإحاطة بكل حقيقة شخصياتهم صلوات الله عليهم
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة النساء (ح 2)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك