من هي انها الزهراء (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

من هي التي زهرة المصطفى انها الزهراء

من هي مشكاة انوار ائمة الدين انها الزهراء

من هي البتول العذراء والانسية الحوراء انها الزراء

من التي اخبر جبرائيل ابوها ان يزوجها عليا انها الزهراء

من هي سيدة النساء على مر العصور انها الزهراء

من هي وديعة المصطفى وحليلة المرتضى انها الزهراء

من هي صندوق الاسرار الالهية ورعاء المعارف الربانية انها الزهراء

من هي عصمة الله الكبرى وآية الله العظمى انها الزهراء

من هي حجة الله على محبيها انها الزهراء

من هي الملقبة بأسوة الائمة انها الفاطمة

من هي مظهر النبوة والاماة انها الزهراء

من هي التي فضلها الله على كل الورى انها الزهراء

من التي كانت تقرأ القرآن لأبيها النبي انها الزهراء

من اسمها الاكثر انتشارا من بين اسماء النساء انها الزهراء

من التي يزهر نورها الى السماء عند قيامها من محرابها انها الزهراء

من بيوتات مكة اضاءت عند ولادتها انها الزهراء

من التي خاتم الانبياء قال عنها بضعة مني يؤذيني من اذاها انها الزهراء

من التي اذا عرفها احد حق معرفتها ادرك ليلة القدر انها الزهراء

من هي شفيعة المذنبين عند رب العالمين انها الزهراء

من القائل نحن ورثة انبيائه انها الزهراء