من هي انها الزهراء (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

من الكوثر الذي اعطاه الله لنبيه انها الزهراء

من ابنيها سيدا اهل الجنة انها الزهراء

من زوجها امير المؤمنين وصي نبي رب العالمين انها الزهراء

من المرأة من بين اصحاب الكساء انها الزهراء

من بضعة الرسول قلبه وروحه انها الزهراء

من نساء النبي في آية المباهلة انها ابنته الزهراء

من هي المعصومة من الخطايا انها الزهراء

من هي نور السماوات والارض انها الزهراء

من الذي تكفلها خاتم الانبياء انها الزهراء

من ابوها النبي الذي يقبلها كلما قابلها انها الزهراء

من هي وامها سيدتا النساء انها الزهراء

من هي ام ابيها لفرط حنانها وعطفها على ابيها انها الزهراء

من التي شاركت اباها خاتم الانبياء محنه انها الزهراء

من سيدة النساء التي فقدت امها وهي صغيرة انها الزهراء

من التي اكثر الناس حبا لخاتم الانبياء انها الزهراء

من كانت اشبه الناس بخاتم الانبياء انها الزهراء

من التي يفطم رب العزة من احبها من النار انها الزهراء

من التي خاتم الانبياء يغضب لغضبها ويسر لسرورها انها الزهراء

من التي نشأت في احضان الوحي والنبوة انها الزهراء

من التي بشر جبرائيل بولادتها انها الزهراء