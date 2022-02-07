الشيخ جلال الدين الصغير : ما نُقل من سيرة المعصومين ع لا يمكنه الإحاطة بكل حقيقة شخصياتهم صلوات الله عليهم

التعليقات

محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ... الموضوع :

النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق

مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ... الموضوع :

السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها

ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ... الموضوع :

العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ... الموضوع :

الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي

محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ... الموضوع :

العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور

ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ... الموضوع :

من قال أن الرجال لا يبكون .؟!

احمد سواعد : يعطيكم العافيه ... الموضوع :

وفاة أم البنين (عليها السلام )

حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ... الموضوع :

من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها

الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها