البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح3) (البيت 3)

الدكتور فاضل حسن شريف

القصر بناء ليس عال كالصرح ومشتقة من القصير، ومثلت النار بارتفاع القصر، وعادة القصور للملوك، قصر "فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ" (الحج 45)، قصر "إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ " (المرسلات 32)، قصر "ويجعل لك قصورا" (الفرقان 10)، الصرح بيت او قصر عال من مواد محددة كالطين والزجاج أو قوارير.

قال الله تعالى "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ" (ال عمران 96) هو اول بيت وضع في الارض بني من قبل الملائكة عند مفسرين في مكة قبل نزول آدم عليه السلام. وهذا البيت اذا دخله احد حتى ولو كان قاتلا يصبح آمنا "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا" (البقرة 125). ومن معاني البيت في القرآن الكريم بيت الله او المسجد "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ" (النور 36). ومن التعابير المجازية أهل او آل بيت النبي " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا" (الاحزاب 33) كما جاء في الحديث الشريف (سلمان منا آل البيت) وذلك حبا بالصحابي الجليل سلمان الفارسي. و مذاهب اسلامية تذهب ان اتباع اهل البيت هم اصحاب الكساء فاطمة وابيها وبعلها وبنيها عليهم السلام. يقول امير المؤمنين عليه السلام (ونحن أهل بيت الرحمة).

و يستحب أن يجعل الانسان في بيته مسجداً أي مكاناً معداً للصلاة فيه، و إن كان لا يجري عليه أحكام المسجد المتعارف عليه، و الافضل للنساء الصلاة في بيوتهن. يستحب بناء المسجد و فيه اجر عظيم قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله (من بنى مسجداً في الدنيا اعطاه اللّه بكل شبر منه أو بكل ذراع منه مسيرة اربعين الف عام ، مدينة من ذهب و فضة و لؤلؤ و زبرجد) والغرض من الحديث تعظيم شأن باني المسجد. و عن الصادق عليه السلام (من بنى مسجداً بنى اللّه له بيتاً في الجنة). المسجد الحرام و البيت الحرام و مكة :المسجد الحرام هو المسجد الذي يحيط بالكعبة الشريفة التي هي البيت الحرام ، و هو أول بيت وضع للناس : "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ" (ال عمران 96) و "فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً" (ال عمران 97).

وقد تسمى المدينة بالبيت مثل بيت المقدس او بيت لحم. ويطلق بيت المقدس على المسجد الاقصى والمدينة التي يوجد فيها وهي القدس والذي ورد ذكره في القرآن بالارض المقدسة "يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ". روي ان آدم عليه السلام عاش فترة في بيت المقدس الذي هو ضمن ارض فلسطين. واقام يعقوب عليه السلام مسجدا في بيت المقدس. وبيت لحم هي مدينة النبي داود عليه السلام. أمر عيسى عليه السلام تلامذته بتبليغ تلامذته رسالته الى بني اسرائيل وهو القائل (اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة) وكما جاء في القرآن الكريم "ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم" (ال عمران 49). فقد جاء في انجيل متى الاصحاح 1:2 (ولما ولد يسوع في بيت لحم). ومن الروايات ان عيسى عليه السلام كان في بيت ومعه عدد من الحواريين قيل 12 حواريا حين رفعه الله تعالى. رقم 12 له دلالة عند أتباع أهل البيت بأن الأئمة عليهم السلام هم حواريوا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ويمكن ان تسمي البيت حسب الشخص الساكن فيه هذا بيت فلان "وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ " (النور 61). ومن آداب دخول البيت السلام والتحية "فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" (النور 61).

مشاورة الرجل مع المرأة في امور البيت والحياة امر مطلوب ذكره القرآن الكريم "فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا" (البقرة 233). وان لا يتعارض عمل المرأة خدمة اسرتها وبيتها. فالدول تمنح للعاملات اجازة امومة عند الولادة تأكيدا لخدمة الاسرة. في نفس الوقت المرأة لها الحق بعدم العمل والبقاء في البيت. وهذا حال الدنيا شقائها ان يخرج الرجل للعمل كما جاء في قصة آدم وحواء "فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى" (طه 117) حيث الاية صريحة الخطاب بانه موجه الى آدم دون حواء لتشقى وليس لتشقيا، كون المرأة سكن للرجل "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا" (الاعراف 189) و "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً " (الروم 21) و "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ " (الاحزاب 33). والسبب ان الرجل قوام على المرأة "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (النساء 34) فهو الذي عليه ان يعمل خارج البيت ويجلب النفقة لاسرته، وليس القوامة معناها التعالي على المرأة كما يعتقد الجاهل. وكل هذا لا يعني ان المرأة لا يحق لها ان تعمل خارج البيت ولكن بشرط ان لا تتخلى او تنقص من عملها لاسرتها.

والجيرة لا تعني فقط جيرة الجنب انما ايضا تشمل قرب المسكن من مستلزمات المعيشة والحياة ومنها قربه من دار العبادة كالمسجد ومدرسة الاطفال والسوق. ونظرية التكافل بين الجيران مطلوبة كما جاء في الحديث الشريف (لا يمنع جار ان يغرز خشبه في جداره) ولكن بشرط عدم الضرر والمرافقة حيث لا ضرر ولا ضرار. وللجار اولوية في شراء بيت اذا اراد ساكنه بيعه كما جاء في الحديث (جار الدار احق بالدار من غيره).

والكتابة المسمارية تترجم كربلاء انها بيت السلام. و ومكان النوم ليلا يسمى مبيت فنقول المبيت بمنى. ويأتي معنى البيت الولاية "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا" (نوح 28). وجاء ان لكل نبي ثقل من اهله كما جاء في الحديث الشريف (ان لكل نبي اهلا وثقلا وهؤلاء اهل بيتي وثقلي) مشيرا الى علي وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام " فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ" (ال عمران 61). وبيت الانسان موطنه " وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" (النساء 100). وذكر انه خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم من بيته متوجها الى المدينة بعد ان رد الله تعالى مكر اعدائه كما جاء في اية 30 من سورة الانفال "وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ" بعد ان حطم الرسول صلى الله عليه واله وسلم مع علي بن ابي طالب عليه السلام اصنام الكعبة في احد الليالي كما جاء في مسند احمد حيث جاء في الحديث الشريف (يا علي ان اول من كسر الاصنام جدك ابراهيم ثم انت يا علي)، كما جاء في الاية "وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ" (الانبياء 60). وجاء في الحديث الشريف: البيوت هي بيوت الانبياء عليهم السلام، ومن افضلها بيت علي وفاطمة عليهما السلام "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ" (الاحزاب 53).