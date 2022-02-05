الصفحة الإسلامية

البيت والمنزل والدار في القرآن الكريم (ح2) (البيت 2)


الدكتور فاضل حسن شريف

جعل الله سبحانه البيت للسكن "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا" (النحل 80)، حتى ولو كان خيمة من الجلد "وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ" (النحل 80). والله سبحانه جعل البيت لراحة الانسان "وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ" (الشعراء 149). وقال الله تعالى و "فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (الذاريات 36) اي المطيعين لله سبحانه.

 

البيت هو المكان الذي يبيت فيه الشخص ليلا. وقد يكون البيت لمبيت فرد واحد او عائلة واحدة. و البيت قد يكون خيمة او شقة او دار. والبيت مساحة واحدة مخصصة للعيش مثل بيوت الشعر البسيطة. والبيت هو مساحة او مكان واحد كما في الحشرات كالنحل تعيش في مكان واحد "وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا" (النحل 86) و العنكبوت "كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ" (العنكبوت 41).

 

ومن حق الزوجة المسكن اللائق الخاص بها واطفالها الا اذا رضيت بغير ذلك بان تسكن في بيت اهل زوجها "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" (الطلاق 6). ولا يحق ان يسكن احد من محارمها في بيت الزوجية الا برضاها. ومن تسميات المسكن بيت الزوجية.

 

و من مقاصد البيت في القرآن الكريم اهل بيت النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم "رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" (هود 73). وجاء ان احد منافع قدوم الامام الرضا عليه السلام الى خراسان، هو ان اتباعه قدموا الى بلاد فارس من السادة الذين نشروا علوم اهل البيت حتى وصلت بلاد الهند ووسط اسيا. وانشد علي الاكبر: انا علي بن حسين بن علي انا وبيت الله اولى بالنبي. وهو اول شهداء اهل البيت في معركة الطف. وقال الامام الحسين عليه السلام (صبرا يا بني عمومتي، صبرا يا اهل بيتي). وجاء في الحديث الشريف (والمرأة راعيةٌ في بيت زوجِها ومسؤولة عن رعيَّتِها). ومن العبارات الشائعة ان علماء الدين يسكنون في بيوت متواضعة. قال ابو طالب عليه السلام لابرهة (لهذا البيت رب سيمنعه او يحميه). وفي الحديث الشريف (اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةٍ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ). وجاءت الروايات ان الامام علي عليه السلام قال:أرض براثا، هذا بيت مريم عليها السلام، هذا الموضع المقدس صلى فيه الأنبياء.

 

وللبيت باب او اكثر "وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ" (يوسف 23). قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على ابواب دمشق وما حوله، وعلى ابواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة). وبيت المقدس الذي هو مكان المسجد الاقصى مبنى ضخم له سور فيه 15 باب منها 10 مفتوحة و 5 مغلقة.

 

 

والبيت ليس فقط لسكن الانسان وحتى الحيوان "وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا" (النحل 68)، و "كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا" (العنكبوت 41) والعنكبوت كائن ضعيف ومسكنه الوهن يسمى بيت "وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ" (العنكبوت 41). وغرض بناء البيت ان يكون مأمن لساكنه "وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ" (الحجر 82)، و "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ" (الاحزاب 33) وهو مكان مستور. والمؤمن لا يدخل بيت غيره حتى يستأذن من في داخله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا" (النور 27)، و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ" (الاحزاب 33).

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