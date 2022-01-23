الصفحة الإسلامية

المعجزة؛عود على بدء..القرآن معجزة، وشفاء المريض كرامة


 

د. رعد هادي جبارة ||

 

بسم الله الرحمن الرحيم

*{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ۗ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}*

(لقمان/27)

*﴿وَيَٰاقَوۡمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمۡ ءَايَةٗۖ فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾*

[ هود: 64]

بعد ما ذكرناه في مقالنا السابق من أن بعض الأمور كان يعد في قديم الزمان معجزة لأن الله كان يبعث بين فترة واخرى أنبياء للناس، و الناس عندما يأتيهم نبي جديد يطالبونه بمعجزة، و أحياناً يصل الأمر الى التحدي، ف"النبوّة في القرآن قرينة المعجزة، فليس من نبيّ دعا الناس إلى قبول دعوته والإيمان بها إلّا وتواءمت دعوته مع آيةٍ أو بيِّنةٍ، بحَسَب تعبير القرآن..ولذا تعدّ معجزة القرآن هي المعجزة الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله و سلم "(دراسات عقائدية؛سلسلة المعارف الاسلامية, نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.) .

إذن؛فالقرآن معجزة،وعطاياالله للأنبياءمعاجز،ولكن ليس كل"كرامة" معجزة.

ومؤخراً قرأت موضوعاً عن  كتاب يتحدث عن أذكار المرحوم الشيخ بهجت في قم، فيَعتبر أن (حديث الكساء فيه آلاف المعجزات، و يقول:"إن فيه الآلاف من المعجزات، و إذا قام أحد بإحصاء معجزات هذاالحديث فقد قام بعملٍ مهم وكبير")ثم يَعتبر شفاء المرضى بقراءته معاجز.[كتاب:"بهجةالدعاء"].

 فهناك إذن خلط وضبابية في قضية(المعجزة) و علاقتها بقراءة حديث الكساء (نغض النظر الآن عن سنده).

وهناك من يرى أن شفاء المرضى بقراءة دعاء معين ليس معجزة فالمعجزة *[آية]* حسبما ذكر المفسرون و العلماء .

والقرآن الكريم وعد باستجابة الدعاء من قبل الله سبحانه،

فبعض من يتوسلون بحديث الكساء يشفيهم الله،كرماً و تفضلاً..

وبعض الذين يراجعون الطبيب يشفون،حتى لو لم يكونوا مسلمين.

وبعض الذين يتلون القرآن الكريم يشفون.

فإذن ؛موضوع الدعاء واستجابته هو رحمة وكرامة من الله على عبده الذي يدعوه ويتضرع إليه بشفائه.

وهذه قضية. وقضية (المعجزة) شيء آخر.

فالمعجزة تأتي لكي يبرهن بها *[النبي]* على كونه رسولاً من رب العالمين.

مثلا:

□القرآن الكريم معجزة

□وانشقاق القمرمعجزة

□وناقةصالح معجزة

□وعصا موسى التي ضرب بها البحر فانفلق معجزة ،وعندما ألقاها طفقت تلقف افاعي السحرة ؛معجزة.

*{وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا }*

[الأعراف/160]

*﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ☆ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ☆ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ☆ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ☆ قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ☆ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾* [الأعراف117-122]

وأمثالها من المعاجز...

أما الدعاء (عند المشاهد المشرفة او تلاوة حديث الكساء وأمثاله)فهو مستحب واستجابة الله له رحمة للعبد الداعي ، وكرامة للمعصوم المتوسَّل به ،وفضل من الله لعبده المريض .

وباعتقادي إن تعبير البعض عن هذه الكرامات و صور الرحمة الإلهية ب *[المعاجز]* يفتقد الى الدقة العلمية والصواب، إذ أن المعجزة *[آية ينزلها الله لنبيه للتحدي وإثبات نبوة رسوله للكفار كي يؤمنوا].* ولا ينبغي تعميم لفظ [المعجزة] على أمور أخرى.

وللبحث صلة فيما بعد.

☆☆الأمين العام

للمجمع الدولي للقرآن

🔰🔰🔰🔰🔰

ــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرأة.. القدوة لنساء عصرنا
المعجزة؛عود على بدء..القرآن معجزة، وشفاء المريض كرامة
زهرة يزدهر الكون بها
قراءة فنيه.. فاطمة الزهراء ع ام ابيها
الشيخ جلال الدين الصغير : كوثر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وحقيقته أعظم من أن تطاله العقول وتدركه البصائر
الوقف اولى (قلى) وتطبيقات من آيات سورة المائدة
جواز الوقف (ج) وتطبيقات من آيات سورة آل عمران
الخزانات والسدود المائية في القرآن الكريم (الحلقة الثالثة)
ورقة بن نوفل وشبهة تعليم رسول الاسلام بصحة رسالته (الحلقة الثانية)
ورقة بن نوفل وشبهة تعليم رسول الاسلام بصحة رسالته (الحلقة الاولى)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك