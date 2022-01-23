قراءة فنيه.. فاطمة الزهراء ع ام ابيها

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يوسف الكاتب || *معنى اسم فاطمه من الفطم ...وهو القطع ...فطم الطفل انقطع عن الرضاعه.... فاطمه ....هي الفاصلة بين الحق والباطل فاطمه ...لانها فطمت عن الشر .. روايات اهل البيت ع ...حول فاطمة ع انما سميت فاطمة لانها فطمت طمع الطامعين بخلافة النبي محمد ص ..الامام الكاظم ع فاطمه ...سميت بفاطمة لانها فطمت عن الطمث ....الامام الباقر ع زهراء ...لان انوار الائمة زهرت من نوريتها المقدسه ....الامام الكاظم ع زهراء ....سميت زهراء ع لانها كانت اذا قامت للصلاة في محرابها زهر نورها لاهل السماء كما يزهر نورها لاهل الارض .... الامام الصادق ع فاطمه ...سميت بفاطمه لان الله ااشتق اسمها من اسمه الفاطر فقيل لها فاطمه .....النبي محمد ص سميت فاطمه ....لانها فطمت بالعلم .....الامام الباقر ع .... سميت فاطمه ...لانها فطمت اعداؤها عن حبها ...الامام الصادق ع .. *من اسماء فاطمة ع ام ابيها الصديقة المباركه الطاهره الزكيه الراضية الرضية المرضية المحدثه الزهراء *فاطمة ع والفقير اعطت الفقير الذي طرق بابها الفراش الذي كان ينام عليه الامام الحسن والامام الحسين ع ...ثم اعطته عقد كان في رقبتها *ام اببها يقف النبي محمد ص على باب فاطمة ع ويقول السلام عليكم ياهل بيت النبوة ...وحينما كان النبي محمد يسافر يودع بيت فاطمه وعندما يرجع اول بيت يستقبله هو بيت فاطمه ع ...فاطمه هي نبع الحنان والعطف كانت لابيها محمد ص .والنبي يقول بحقها ...فاطمة بصعة مني وهي ثمرة فوادي فمن اغصبها فقد اغضبني ان الله يغصب لغضبك ويرضى لرضاك .هي شبيهة رسول الله بكلامه ومنطقه وخلقه وعلمه ..وكانت اذا دخلت على رسول الله محمد فان النبي محمد ص يقوم لها ويقبلها ..فان فاطمة ع كانت امينه وحارسه ووممرضه للنبي ص فكانت ع ام ابيها للنبي ص ... *عطر فاطمة ع رائحة الانبياء ع السفرجل رائحة الحور العين الاس رائحة الملائكة رائحة الورد الاحمر واما رائحة ابنتي فاطمة ع هي رائحة السفرجل رائحة الاس رائحة الورد رائحة التفاح التي هي من منبع رائحة الفردوس والخلد ورائحة المسك هي رائحته ا..فهي مجمع الروائح ... *فرحة الزهراء كثر الكلام عن حقيقة فرحة الزهرا ء ع ....فمن قائل في ان فرحتها تكمن في موت فلان او قتل اخر وهكذا هي الاقاويل .نقول ان فاطمة الزهراء ع هي القيمه على الدين وهي روح النبي التي بين جنبيه وهي ثمرة فواده وهي زوجة امير المؤمنبن علي ع وام الحسنين ع سيدا شباب اهل الجنه وهب ام الائمه ...فعلمه وحلمه وصبرها صبر النبوة والامامه ...فان حقيقة فرحة الزهراء ع تكمن في ماهية الدين الاسلامي وتحقيقه واشاعته وتطببقه على ارض الواقع ..يكمن في اسمرار خط الامامه بعد شهادة الامام الحسن العسكري ع وتسليم رايه الامامه الى الامام المهدي المنتظى عج تعالى فرجه الشريف .هذه هي فرحة الزهراء ع *دائرة القرب .........والبعد من الذي يحد القرب والبعد ... ١..تحددها الرساله السماويه.الفران الكريم اي هناك اليات تحدد دائرة القرب والبعد .منها قل لا اسالكم عليه من اجر الا الموده من القربى ٢..بحددها ائمة اهل البيت ع لما تركوا من ثروه معرفيه وسلوكيه وضوابط شرعيه فلابد من الاقتداء بمنهجهم والسير وفق ما تركوه لنا من ارث حضاري كبير ٣..هل الصحبه كافيه بان تكون دليل على القرب من النبي ص ....الجواب كلا والدليل على ذلك نهجهم المخالف لشرائط لمعايير الاسلاميه والاخلاقيه واعتدائهم السافر على نهج محمد واله ٤..دائرة القرب والبعد تتطلب منا ان نكون ضمن التبرى واللعن والتولي .فمن كان ضمن التبرى والتولي يكن قريب منا اهل البيت ع ٥..اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يكن قريب منا ولعكس صحيح *زيارة فاطمة الزهراء ع اورد لكم مقطعين من زيارة الزهراء ع ؟ ١...السلام عليك وعلى بدنك الطاهر ....اولا نسلم على فاطمه ع ...والثانيه نسلم على بدنها الطاهر ...نستشف منها .... كل مافي الزهراء ع طاهر جسمها روحها بدنها دمها .. ٢...الحمد لله الذي طهرنا بولا يتكم .......... ولاية اهل البيت طاهره ومطهره ومن يتمسك بها يكون طاهر ومن تخلف عنها يكن في حالة نجاسه فثمة فارق مابين اهل البيت ع وبين اعدائهما .الاول طاهرين مطهرين ...واعدائهما نجسين ... *مابين فاطمة ام الائمه ع ....والامام الحسين ع الامة الاسلاميه نقضت بيعة الامام علي ع الا نفر قليل ثبت على البيعة والموالاة والزهراء ع كانت مناصرة ومدافعه وحاميه للامامه الامة الاسلامية نقضت بيعتها مع الامام الحسين ع الامه بايعت اهل السقيفه الامه بايعت يزيد......لع .... تصدت الزهراء ع للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامام الحسين ع تصدى للامر بالمعروف والنهي عن المنكر خرجت الزهراء ع من ببتها وطافت على بيوت المسلمين مبينه لهم شرور وموامرة السقيفه خرج الامام الحسين ع وقال لم اخرج اشرا ولابطرا وانما خرجت لطلب الاصلاح وعلى اثر موقف التصدي من قبل فاطمة ع احرقوا بيتها واسقطوا جنينها وقتلوها وعلى اثر موقف الامام الحسين ع وتصديه احرقوا خيام اطفاله واهله وقتلوه قدمت نفسها شهيده دفاعا عن الاسلام وشريعة محمد واله ع قدم الامام الحسين ع نفسه شهيدا دفاعا عن الاسلام وشريعة محمد واله فاطمة ع قدمت جنينها محسن ع قربان للاسلام قدم الامام الحسين ع رضيعه عبد الله الرضيع قربان للاسلام نبت المسار في صدر الزهراء نبت السهم المثلث في صدر الامام الحسين ع *اشجع موقف لفاطمة ع ثلاثمائة رجل وهم يحملون الحطب الخاص نوع الزجر قابلية هذا الحطب يشتعل بسرعه ويبقى مدة اطول حملوه وطافوا حول بيت فاطمه واوقدوه ...قالوا لعمر ...في الدار فاطمه ع ...اجابهم ....وان ....ثم اقسم بالله لاحرقن عليكم الدار ان لم تخرجوا للبيعة ...بعدها ركل الباب برجله وبيده .وفاطمه خلف الباب فعصرها بين الباب والجدار وضربوها حتى ادموها وكسروا ضلعها وضربوها على وجههاوهي حامل وغصصوها بريقيها وضربوها بالسيف حتى اسقطوا جنينيها *قبر فاطمة الزهراء ع قل يارسول الله عن صفيتك صبري وعفا عن سيدة النساء تجلدي ...اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد وهم لايستريح من قلبي فالى الله يارسول الله المشتكى وفيك يارسول الله اجمل العزاء ...ثم قال الامام علي ع .. .ليت ابن ابي طالب مات قبل يومه ثم وقع على وجهه بمن العزاء كنت بك اتعزى فبم العزا ء من بعدك ..صنع الامام علي ع اربعون تابوتا وحفرها مثلها من القبور حتى لايعرف قبرها احدا ودفنها في الليل سرا .......ولنا ان نتسائل لما قبرها لليوم مخفي عنا ............اخفاء قبرها مناصرة للحق ضد الباطل استشهدت وهي غاضبه على من اس للسقيفه بيت اخفاء قبرها دلالة على ان الانقلابيون هم اصحاب مشروع باطل وعدواني على الامه ....لابد من استمرار خط المقاومه ضد المنحرفين الذين اسسوا للرذيله دارا ....اخفاء قبرها ترميز اعلامي لنا لنطالب بكشف ماوراء الستار .... اخفاء قبرها دليلا على ضلامتها لانها هي ميزان القبول والرفض ولست ادري خبر المسمار ... سل صدرها خزانة الاسرار . فاطمة سيدة نساء اهل الجنه وهي خلاصة النبوة والامامه ...السلام عليك وعلى بدنك الطاهر يام ابيها