ورقة بن نوفل وشبهة تعليم رسول الاسلام بصحة رسالته (الحلقة الثانية)

الدكتور فاضل حسن شريف

شبهات عديدة كتبت وعلى علماء المسلمين تصحيحها ومنها تعلم الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم دينه من ورقة بن نوفل. وفي هذا المقال لا نريد تسقيط ورقة بن نوفل كشخصية لها وزنها وانما تفنيد ان النبي تعلم منه شئ يخص الرسالة السماوية. فهو له علاقة بسيدة النساء خديجة بنت خويلد في روايات وفي روايات اخرى انه اسم مصطنع.

فهل يصح ان النبي محمد شكّ وتردد بالوحي الالهي حيث قالت الرواية المشكوك في صحتها (وخشيت على نفسي) وانه اراد ان يتحقق ويتعلم من راهب نصراني ويتناقض مع البينة من ربه وهو على بصيرة قلبية لا شائبة بها "قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي" (الانعام 57) و"أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي" (يوسف 108) فهل بينة وبصيرة ورقة بن نوفل اقوى من بينة و بصيرة افضل الانبياء.

ولو فرضنا بصحة الرواية أن لما نزل جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم في الجبل أخبر بذلك زوجتة الكريمة خديجة عليه السلام بتفصيل ما حدث، فشدت أم المؤمنين خديجة من عزم الرسول ببشارة نبوته ومضت تخبر ابن عمها ورقة بن نوفل النصراني المسيحي بذلك. فهذا لا يعني ان النبي طلب منها ذلك وقد يذهبا في العادة الى ورقة فهذا لا يعني شكوكه بما حصل من نزول الوحي. وهل يعقل ان النبي الصادق الامين عند خديجة لا تصدقه وتصدق ورقة وهي سيدة النساء العالمة المعلمة.

ان التناقض واضح فالرسول لا يرى رؤيا الا جائت حقيقة مصدق، وهو الشجاع الذي لا يخاف لوحده في اي وقت من اليوم، فمثل هذا الرجل لا يرتجف ولا يصيبه الروع فاذا كان لا يشك في الرؤيا فهل يشك بحقيقة امامه ليذهب الى ورقة بن نوفل ليتأكد بان الوحي صدق ام كذب بعد ان يخبره ماحدث في جبل حراء ولا يعلم ان قريش ستخرجه من موطنه كأن الوحي كان ينزل على ورقة ويعلمه لما يحصل لشخص اسمه محمد. وهل قصة تعامل قريش مع محمد كان مكتوبا في الانجيل؟

ومن هذه الروايات ابتدع الدعاة اعداء الاسلام قصص بشأن ورقة بن نوفل. من هذه الادعاءات كتاب كاد أن يتسبب في مجازر بين المسلمين وغيرهم عنوانه (قس ونبي) مؤلفه أبو موسى الحريري ادعي فيه إن الرسول صلى الله عليه واله وسلم اخذ علمه وأفكاره من ورقة بن نوفل الذي علمه بالعربية عن الإنجيل العبراني المسمى انجيل متّى والذي أطلق عليه النبي محمد القرآن كما يدعي هذا الافاق على نبي الرجمة وهذا يعني أن القرآن ليس كتابا انزله الله تعالى على صدر خاتم الأنبياء والرسل بل نسخة من الإنجيل العبراني، وبالتالي فان محمد صلى الله عليه واله وسلم حسب زعم الكتاب ما هو إلا مترجم إلى العربية لما تعلمه من القس ورقة بن نوفل قريب زوجته السيدة خديجة بنت خويلد التي نصحته بان يقص رؤياه على قريبها النصراني بعد نزول الوحي عليه فابلغه انه نبي هذه الأمة وخاتم الأنبياء والرسل. ان هذا مثال لما اعتمده هذا الكذاب من روايات ان ورقة بن نوفل كان معلم الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالاثم يرجع على من كتب هذه الروايات المشكوكة بل الكاذبة.

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة فابتدأ أبو طالب بالكلام فقال: الحمد لرب هذا البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه. فالحديث يؤكد ان ان ابا طالب اعرف بابراهيم واسماعيل عليهما السلام قبل البعثة النبوية فهل يصح ان يذهب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم الى ورقة بن نوفل ولا يذهب الى عمه الاعرف بابراهيم واسماعيل عليهما السلام ويثق بنوفل اكثر من عمه. ولهذا فان احاديث ذهاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو تسقيط لعمه ابي طالب.

وملخص قصة ورقة بن نوفل التي رويت بروايات مشكوك في صحتها ان جبرائيل طلب من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يقرأ، فكان رده ثلاثة مرات (ما انا بقاريء)، لانه امي لا يجيد القراءة والكتابة، ثم انه اصيب بالرجفة والخوف والقلق، وعاد الى خديجة في حالة مزرية فاخذته الى قريبها ورقة بن نوفل والذي ثبته وقال له انك رسول مبتعث. بعض الذين يردون على هذه القصة بتفنيدها من اصلها، ويقولون لا وجود لشخص اسمه ورقة بن نوفل في التأريخ، ولم ترسله خديجة له ولا حقيقة لقصة ورقة بن فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يعرف صلته بالله، ويدرك بعثته ورسالته منذ بدايات خلقه، وهو يتحرك بخط واثق وثابت، وبينه وبين ربه سرا خاصا عاش ومات معه.

لا يمكن لورقة ان يعلم الرسول محمد الانجيل الاعجمي التنزيل ولسان ورقة عربي مبين "لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ" (النحل 103) فحسب هذه الاية يوجد تناقض بان ورقة بن نوفل كان يفهم الارمية لغة الانجيل. ان الاية عامة تخص كل من يدعي ان النبي محمد تعلم من احد ومنهم ورقة بن نوفل. فالحديث حول ذهاب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، ليتعلم من ورقة هل ان رسالته صحيحة ام لا، يناقض هذه الاية المباركة. بالاضافة ان رواة التأريخ يقولون ان ورقة بن نوفل توفي بعد نزول القرآن بفترة قصيرة وان آياته قبل وفاة ورقة ليس لها علاقة بالانجيل ولازالت لا توجد قصص قرآنية في القرآن. وان ورقة كان اعمى عند نزول القرآن.

حتى اعتبر البعض ان ورقة بن نوفل أكبر عقلية من النبي استنادا الى رواية ذهابه الى ورقة ليتأكد من صحة الوحي، حيث ارادوا تسقيط اكبر عقلية وعبقرية عرفها التأريخ.

ولاشك ان سرجون النصراني صديق يزيد وابوه معاوية وابن زياد الرومي الاصل قاتل الحسين عليه السلام وغيرهم من بعدهم امثلة كثيرة شوهت صورة الاسلام ونبيه بروايات معنعنة مدفوعة الثمن، منها بانه كان تلميذ ورقة بن نوفل النصراني وعلمه كتابة القرآن وانه يرتجف وغيرها من الاكاذيب.