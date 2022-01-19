مجلس حسيني ــ تحصين الاطفال من الانترنت والمخدرات

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6التحريم)

التقوى لغة: هي اسم من اتقى شيء....الوقاية: {حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره}،وأصل التقوى: أن يجعل الانسان بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية ..!أما المعنى الشرعي هو{فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه}.

و عرفت انها "وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه والتقوى هي "حفظ النفس حفظاً تاماً عن الوقوع في المحظورات وترك الشبهات" لان {مَنْ أَخَذَ بِالشُّبهاتِ وَقَعَ فِي المُحَرَّماتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ"،} "فَمَنْ حام حَوْلَ الحِمى أوشكَ أَنْ يَقَعَ فيهِ"// وكلمة وقاية تستخدم في علوم الطب, {تعني كل نشاط يؤدي إلى نتيجة تبعد الاصابة من مرض معين} .

**هناك نشاط يسمونه في علم الطب .الوقاية الأولية وهي مجموعة أنشطة تؤدي الى الحفاظ على الصحة لغالبية السكان. والهدف من الوقاية الأولية هو العمل على عدم ظهور مرض معين من الأساس. ويتم ذلك عبرأساليب مثل التطعيم ضد الكوليرا، وضد شلل الأطفال والجدري وغيرها . ومن اهم ما يعتمده الاطباء في الوقاية هو التوعية الإعلامية .

** اما الوقاية الثانوية :تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمرض. وهذا يضاعف من نشاط الوقاية كي لا ينتشر المرض بين الناس, وهذا يكون عند فشل الوقاية الاولية , لان المرض الذي عالجوه لم ينفع العلاج فلا بد ان يكون هناك اجراء يحد من انتشار المرض. وهذا يتطلب فتح مراكز علاج ونقل سريع للمستشفى بحيث لا تتفاقم حالته وتنتقل للمجتمع كله.

المثل المشهور يقول:{الوقاية خير من العلاج يعني النشاط الصحي لمفهوم العلاقة بين الوقاية والمرض والعلاج قبل ان يؤدي الى مرض المجتمع كله.. لان المرض لو انتشر يؤدي الى ضرر عام فالوقاية هي طريقة مثلى لتجنب الضرر. على سبيل المثال،: كثير من الأطفال يُحصنون ضد شلل الأطفال بعد ولادتهم، هذا يمنع الاطفال من الإصابة بشلل الأطفال. لكن التطعيم لا يفيد المرضى الذين يعانون أصلاً من شلل الأطفال. وهذا يحتاج علاج معين غير التطعيم ..هذه الحالات المرضية تصيب البدن , وقد خصصت لها ميزانيات الدول مليارات الدولارات للحد من الامراض.

اما انحراف الاخلاق لو حدث في عائلة او في المجتمع فأنها مشكلة كبيرة ,حيث يصبح المجتمع غابة يأكل فيها القوي الضعيف وتسلب الحقوق وتهدر الدماء وتضيع معاني الشرف ويفقد البعض العفة , قال رسول الله{ص}"كيف بكم اذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. فقيل له: ويكون ذاك يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. فقيل له: ويكون ذلك؟ قال: نعم. وشر من ذلك. كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟.). من المستحسن التدبر في هذا الحديث ومعرفة معانيه لحصول الفائدة منه..

في القران الكريم كلمات كثيرة تبين معنى الوقاية . وتعطي نتائج عدم وقاية النفس والعائلة . يقول تعالى : فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فوقى الله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الموفَّق عقوبات مكر فرعون وآله، وحلَّ بهم سوء العذاب حيث أغرقهم الله عن آخرهم.

** هناك اية توضح معنى وقود جهنميقول تعالى : {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين} فإن عجَزتم الآن -وستعجزون مستقبلا لا محالة- فاتقوا النار بالإيمان بالنبي{ص} طاعة الله تعالى. هذه النار التي حَطَبُها الناس والحجارة، أُعِدَّتْ للكافرين كيف تكون الناس والحجارة حطب جهنم.؟ هناك اراء عديدة لمعنى وقود النار ,القران ذكر الوقود اكثر من مرة في كل الحالات {ذكر الناس والحجارة} كيف يكون الناس والحجارة حطب لجهنم .؟

المُرادُ مِنَ الحِجارةِ في الآيةِ حجرَ الكبريتُ، لأنّها أحرُّ شيءٍ، فتكونُ هذهِ الحِجارةُ بمعيّةِ أجسادِ الكُفّارِ حطباً لجهنّمَ، قالَ الشّيخُ الطّوسيّ في تفسيرِ الآيةِ : قيلَ: إنّها حجارةُ الكبريتِ لأنّها أحرُّ شيءٍ إذا حميَت .الظّاهرُ أنَّ النّاسَ والحِجارةَ: وقودُ النّارِ وحطبُهَا كمَا قالَ:(إنّكُم وما تعبدونَ مِن دونِ اللهِ حصبُ جهنّم) وكلمة حصب كما جاء في معاني اللغة العربية .

**{حَصَبَ الْمَكَانَ: فَرَّشَهُ بِالحَصْبَاءِ) وهي الحصى الصغيرة المكسرة صَغار الحجر هي الحطب تلقى في النار كونها اقوى الوقود لانبعاث الحرارة ..ويقال ان الحجارة المشار اليها في الاية هي حجر كبريت خلقه الله في السماء الدنيا خصيصا لذلك اليوم . يخبرنا تعالى في كثير من الآيات بأن النار مثوى الكفار والعصاة والمتكبرين وفيها مقرهم ومرجعهم كما في قوله تعالى) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطَّاغِينَ مَآَبًا * لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا)

معنى الحقب: هي الفترة التي تزيد على ثمانين عاما، الاية جمعت فترات كثيرة , قالت احقابا ..وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) هذه الآية المباركة تبين ان المجموعة التي حولت المجتمع الى جبهة لمحاربة الحق / السبب اما يأخذهم العز بالإثم , او يختلفون معهم بالعقيدة /, يزجون الناس في حرب ليس فيها فائدة{عبثية} لا ناقة لي فيها ولا جمل .. ما معنى هذا المثل ..؟ تمتاز الأمثال العربية بقصصها والأسرار والمواقف فيها .

وهذا يجعلها خالدًة في ذاكرة العرب، ومنها المثل الخالد :"لا ناقة لي فيها ولا جمل"، جاء هذا المثل في حرب البسوس ..{ سببها ناقة لامرأة تدعى بسوس} تركت ناقتها ترعى في ملك كليب بن ربيعة الذي عرف بقسوته وجبروته، في يوم من الايام رأى ناقة بسوس تأكل في ارضه رماها بسهم ثم قتلها، فعلم {جساس بن مرة}بما حصل فقرر أن يقتل الملك كليب انتقاما لكرامة قبيلته كونه قتل ناقة بسوس، وفعلا ترصده وقتله فثارت عشيرة كليب ,واشتعلت حرب بين قبيلتي (بكر وتغلب) سميت باسم صاحبة الناقة "حرب البسوس" استمرت لأربعين عام، انتهت حرب البسوس بانتصار قبيلة تغلب على قبيلة بكر، وذلك حينما (قٌتل المهلهل الجساس بن مرة)، وبمقتله رجعت الكرامة لقبيلة تغلب كما ظنوا، كانت حجم الخسائر البشرية كبيرة بين القبيلتين بلغت اكثر من 710 رجل قتلوا من اجل ناقة ، وتم تصنيفها بأنها أشهر حرب في تاريخ الجاهلية.

في هذه الحرب قرر الحارث بن عباد الذي عرف بذكائه وقوته اعتزال هذه الحرب هو وأهله وقبيلته، وعندما سؤل عن سبب اعتزاله للحرب قال: "هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل" ، لكنه غير رأيه في الحرب فيما بعد وشارك فيها انتقامًا لمقتل ولده فيها. هذا كان حال العرب وقد بينت الزهراء {ع} ذلك للقوم حين اغتصبوا فدك منها .. جاءت الى المسجد تحف بها اماءها , ولا تفرق مشيتها عن مشية رسول الله (ص) لما دخلت المسجد انت وبكت , فبكى اغلب من كان في المسجد حتى هدئوا, فخطبت خطبة عصماء بينت دور اهل الببيت {ع} في تثبيت دعائم الاسلام . ثم بينت دور ابيها رسول الله(ص) فقالت:"وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم الله بابي، كنتم مذقة الشارب، ونهزة الطامع وموطئ الأقدام تشربون الطرق وهو الماء في مواطئ الابل ، وتقتاتون الورق وهو الحشيش الذي تأكله الحيوانات في المراعي، أذله خاسئين ،الخاسئ الذليل الخانع تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تعالى بمحمد{ص}بعد اللتيا والتي..، وبعد أن مني بُهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب (كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله)، أو نجم قرن للشيطان ،قذف أخاه في لهواتها، فــــلا يرجع حتى يطأ صــــماخها بأخمصه، ويُخمد لهبها بسيفه.. الخ..

اعود الى تفسير معنى الآية .. تبين ان نتيجة المعارك من اجل الباطل, او الخلافات من اجل الفساد تحول المجتمع الى اضمحلال , لانهم تبعوا باطل والطغاة . وقد بين القران الكريم هذه الحالة في مشركي مكة ,, ومن جاء بعدهم وحارب الاسلام وتامر على المؤمنين , فان النصر سيكون للمؤمنين ولو بعد حين .. وردت تفاسير عديدة من الفريقين عن سبب نزول الاية , اذكر لك راي الامام علي (ع) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ) قال نزلت في : بنو المغيرة وبنو أمية ، فأما بنو المغيرة ، فقد قطع الله دابرهم يوم بدر ، وأما بنو أمية فمُتِّعوا إلى حين. والنتيجة انتهت هيبة وامكانيات دويلة قريش التي كان الناس كلهم يؤمونها لطلب العيش والتجارة . ولمن محاربتهم للحق اذهبت هيبتهم .

(كانت قريش و كنانة و من والاهم من الناس يؤرخون تاريخ مكة وتاريخ العرب بثلاثة أشياء ــ يقولون كان ذلك زمن بناء الكعبة وتاريخ اخر مشهور هو مجيء ابرهة الحبشي والفيل وتاريخ ثالث كان ذلك في العام الذي مات فيه هشام بن المغيرة .. هذه مفاصل تاريخية مهمة في مكة . وعند بقية العرب تواريخ اخرى , مثل زمن الفطحل و كان ذلك زمن الحيان ــ " الفِطْحَلُ، : هو الزمنٌ الذي لم يُخلقِ الناس فيه بعد. يقول : الأعراب: إنه زمنٌ كانت الحجارة فيه رَطْبَةٌ أي ان الارض يغطيها برك الماء نتيجة الطوفان كان ذلك زمن الحجارة رطبة ولم يخلق الله بشرا بعد غرق جميع من كان على الارض فسمي زمن الفطحل الحجر الرطب.

** اذن القران الكريم يحذر الناس ويحثهم على التمسك بالجوانب التربوية حتى لا يكونوا سببا في جعلهم وقودا للنار ,والله جعل النار درجات، وجعل الجنة درجات، جعلها درجات مختلفة في الجحيم والعذاب، منها:

سقر، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * ومنها الحطمة، قال تعالى:﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) ــ ومنها لظى،﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِلشَّوَى " ومنها الهاوية، قال تعالى:﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ * نَارٌ حامية ومنها جهنم قال تعالى:﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ). **{وفي الجنة تتغير بنية الانسان} ويتغير النظام الكوني في عالم الخلد فلا شيخوخة ولا مرض ولا هم ولا امراض ولا يحسد المؤمنون بعضهم .

كتب بعض المفسرين عن الجنة : يقال للمؤمنين: ادخلوا الجنة دخولا مقرونًا بالسلامة من الآفات مأمونًا من جميع المكاره، ذلك يوم الخلود والخلود لا انقطاع له . عطاءهم في زيادة ونعيم، أعظَمُه النظر إلى رحمة الله . {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضرة ,إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} فلانٌ تحت نَظَر فلانٍ: أي تحت حمايته ورعايته..! ومن حالات الخلود في الجنة . (يُقالُ لأهْلِ الجَنَّةِ: يا أهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ ليس بعده مَوْتَ) ..

***اذن كيف يكون الانسان وقودا للنار ومعه الحجارة ..؟ الجواب ليس المقصود بالوقود ان تكون الاجساد والحجرة هي وقود الاشتعال . بل إنَّ أجسادَهُم تبقى على النّارِ بقاءَ الحجارةِ التي توقدُها النّارُ بالقدحِ او الحجارة التي تكون حمراء من شدة الحرارة وتعرضها للنار .وقالَ قومٌ معناهُ: إنّهُم يُعذّبونَ بالحِجارةِ المُحمّاةِ معَ النّارِ هذا يعني ان بقاء الحرارة متجذرة في الحجر ويكون جسم الانسان متوافقا بالبقاء والخلود لكنه يخلد ويبقى كانه وقود جهنم .. {حجر حار ملتهب واجسام متهيجة من نار جهنم فتكون الاجساد والحجر سببا من اسباب اشتعال النار} .

العقاب والعذاب بصورة عامة يتعلق بوجود المصلحين في الأمة لانهم صمام الأمان فيها، وسبب نجاتها من الإهلاك العام، فإن فقد هذا الصنف من الناس المصلحين؛ فإن الأمة وإن كان فيها صالحون يحل عليها عذاب كلها صالحها وفاسدها ؛ لأن الفئة الصالحة سكتت عن إنكار الخبث، وأهملت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستحقت أن تشملها العقوبة. في سورة الشمس يبين الله حقيقة انه اذا سكت الناس فان سكوتهم لا يفيدهم لان البلاء سيقع على الجميع . يقول تعالى:( ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴾ الذي عقؤ الناقة شخص واحد الشقي عاقر ناقة صالح وأضيف فعله إلى الكل لأنهم سكتوا عن فعله.

** يحث رجال الإنتربول الآباء على تجنب تعريض أطفالهم للخطر عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أنك قد تعتقد أن مرتكبي الجرائم الجنسية لا يجمعون إلا الصور التي يظهر فيها الجنس صراحةً، ويتاجرون بها، إلا أن الشرطة غالبا ما تعثر على صور من الحياة اليومية، على الشاطئ أو في الحمام على سبيل المثال. لصور عائلية متبادلة . او صورا لنساء لا يعرفونهن ولكن لقلة التربية وعدم الحياء والخوف من الله يقومون بالتقاط صور في اماكن عامة ويدخلون عليها نظام فوتوشوب , ويقومون بتعميمها . خاصة في احتفالات الزواج او احتفالات التخرج .

ــــ > (*) اذن كيف احصن الطفل من الانترنت ومن الصور والافلام المخلة بالآداب.{مع ملاحظة عدم استخدام اسلوب العنف والمراقبة والافراط في اصدار القرارات على الطفل والطفلة} وانصحك ان لا تحاول ان تطبق معرفتك الاخلاقية بحذافيرها على الطفل{ فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم}.. هناك غير العنف المفرط الذي يمارسها الآباء على أطفالهم. تنصح الأمهات بضرورة الحذر وعدم ترك الطفل يختار ما يحلو له . أبرزها:

ان يفهم الطفل والشاب كيف يتحمل المسؤولية : من خلال عدم اعطاء رقم هاتفه الى كل من يتواصل معه , وعدم اعطاء العنوان واي معلومات قد تجدها غير مهمة .ولكن يمكن ان يستغلها ضدك . فكن بمستوى تحمل المسؤولية . اما الصور وغيرها فكن حذرا جدا. خلاصة الموضوع : لا تعطِ اسمك الكامل أو تاريخ ولادتك أو رقم هاتفك أو عنوانك أو اسم مدرستك. او منطقتك . ولا تثق مطلقا بصديق الانترنت حفاظا على سمعتك. لان العالم الافتراضي مختلف تماما عن العالم الحقيقي. الا اذا كان صديقك عبر الإنترنت هو الشخص الذي تعرفه جيدا.

ثانيا : فكّر قبل التبادل في الرسائل والصور التي تتقاسمها، حتى مع الأصدقاء. وإذا كنت تخشى أن يقرأها أو يراها شخص ما، فلا تنشرها واذا شعرت بعدم الارتياح للتحدث إلى شخص ما، فلا تردّ عليه؛ لانك لا يمكنك أبدا محو ما قمت بنشره عبر الإنترنت. فبمجرد نشره، تفقد السيطرة عليه. ثالثا: التقط صورة الشاشة لتسجيل أي محتوى يشعرك بعدم الارتياح، واعرضه على شخص تثق به؛ والدك او ممن له خبرة في النت والاعلام.

الجميع يخطئ. إذا فعلت أو تبادلت شيئا ندمت عليه، فلا تدع الإحراج يمنعك من الإبلاغ عن وضع منطو على خطر أو تهديد.

في بعض الحالات، يعتمد المحتالون عبر الإنترنت على العار الذي يشعر به الضحايا لطلب المزيد من الصور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية. فتصبح هدفا للابتزاز أو التهديد، أوقف أي اتصال مع الفرد او (الأفراد) وتحدث إلى شخص تثق به .اخيرا : لا تيأس هناك أشخاصا يمكنهم مساعدتك. إذا صادفت أي محتوى يشعرك بعدم الارتياح، يمكنك الإبلاغ عنه - إما عبر الإنترنت على أو إلى سلطات الشرطة الوطنية.

سال احد الاساتذة:اعمل معلما في ثانوية لاحظت اخيرا ظاهرة لم تكن موجودة سابقا من ضمنا تعاطي بعض الطلاب لمواد مخدرة والتدخين؟ وسؤالي كيف يمكن للعائلة تحصين ابناءهم الطلاب بكافة المراحل..؟

الاجابة: هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه بشكل كاف في المساحة المخصصة للمجلس، ولكن سأستعرض بعض الآمور الاساسية التي يجب على الوالدين مراعاتها والتي أثبتت فعاليتها في الوقاية من المخدرات .مع الاخذ بالاعتبار ما تحدثنا به له علاقة بالتربية عامة منها المخدرات.

** اكرر قولي :اهم العوامل التي يجب على الآباء مراعاتها هو بناء علاقة قوية مع الأبناء منذ الصغر، وذلك من خلال دعم وتشجيع التواصل الجيد وتعويد الشاب على الحوار والتعبيرعن رايه منذ صغره والحديث معهم عما يحدث في حياتهم وسمعتهم , وبيان ما يؤدي الانحراف سواء الكذب او مرافقة الاولاد المنحرفين . سيغير مستقبل الطفل والشاب والعائلة .

النقطة الثانية: وهذه مسؤولية تضامنية بين الابوين . ان تساعد ابناءك وبناتك بشكل مباشر وغير مباشر في تلبية مهاراتهم الايجابية .ليكون في مخيلته ومشاريعه مفهوم يتمنى الوصول اليه .. لا ان يكون فارغا من أي هدف , ومجرد ان عرض عليه صديق منحرف تعاطي مخدرات للتجربة . وهو يتمنى ان يكون صاحب موقف وتجربة. فتكون تجربته بالمخدرات , او بالسلوك الغير لائق ..

النقطة الثالثة : بث الوعي الثقافي الاجتماعي والديني في اجواء العائلة , ان تعطي للطفل والشاب فرصة ان يبدي رايه في أي قضية دينية واجتماعية, ثم تبين رايك لتصحيح موقفه الاجتماعي.. هذا الحوار يؤسس في عقلية الطفل عقيدة لا يمكن ان ينحرف مهما تقادمت السنون. واخيرا تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية من سن مبكرة وتشجيعهم على القناعة بالعمل الذي يقومون به وهذا يسهل على الأبناء تحمل المسؤولية عند الكبر ويجعلهم اكثر مقدرة على تحمل الضغوط الحياتية المختلفة والتعامل معها بشكل ايجابي . خاصة احترام الانظمة في البلاد وعدم تجاوزها. هذا كله يحتاج ان يكون الوالدان مؤهلان للمسؤولية.

ــــــــ لان الطفل ذكر او انثى ينظر الى والده انهما { قدوة حسنة} حتى لو عرضت له فرصة التنكر لتراث اهله , ولكن القيم التي تربى عليها تمنعه ان يخرج من تلك التربية, ومن ابلغ الدروس موقف العباس بن امير المؤمنين{ع} لم يكن العباس، {ع}، إماماً معصوماً، لكنه كان عالماً نافذ البصيرة كما يقول عنه الصادق،{ع}كان عمنا العباس نافذ البصيرة...".هذه البصيرة جعلته رمزا للوفاء والشجاعة والإباء في معركة الطف، لما أبدى من بطولة واقدام : عبست وجوه القوم خوف الـموت والـ… ــــعباس فيهم ضاحك متبسم//قلب اليمين على الشمال وغاص في الـ…ـأوساط يحصد الرؤوس ويحطم// وله في الاقدام نزعة هارب // فكأنما هو بالتقدم يسلم// بطل تورث من أبيه شجاعة … فيها أنوف بني الضلاة ترغم .. فما الذي قام به العباس ليصبح أيضاً إلى جانب تلك الشجاعة الصفات نافذ البصيرة؟! .... تشير الروايات إلى أن العباس وأخوته تلقوا عرضاَ مغرياً من قبل جيش بن سعد قبيل المعركة بيوم. قدم شمر بن ذي الجوشن إلى العباس ومعه الأمان له ولإخوته.في تلك الأثناء، ينادي شمر "أين بنو أختنا.. أين العباس وإخوته"؟ فاعرضوا باجمعهم .. فما كان من العباس وإخوته،إلا الإعراض عنه وعدم الرد، لكن الحسين عليه السلام قال لهم "اجيبوه ولو كان فاسقاً".عندها أجابوا شمراً بالقول "ما شأنك وما تريد؟".فرد اللعين "يا بني أختي أنتم آمنون لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين و الزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد".كان العباس واخوته ان يظهروا الطاعة ليزيد ويتركوا إمامهم الحسين(ع) هنا تجلت بصيرة أبي الفضل{ع}في أبهى صورها عندما رفض عرض شمر وتمسك بولاية امير المؤمنين وامامة اخيه الحسين .. اجابه كلمة لم يتوقع ان يسمعها ..قائلا: "لعنك الله ولعن أمانك تؤمننا وابن رسول الله لا أمان له وتأمرنا ان نـدخل في طاعـة اللعناء وأولاد اللعناء".

لما رجع استقبلته زينب واخبرته انه وديعة ابيه لهذا اليوم .. يبدو ان العلاقة كانت قوية جدا بين العباس وزينب.. في صبيحة يوم الحادي عشر جاءوا بالنياق لحمل النساء وجرى حوار بين سكينة وزينب{ عليهما السلام} قالت في اخره انا سأمضي الى العلقمي .. نادت اخي عباس .. انت الذي اخرجتني من منزلي.. وانت الذي اركبتني في محملي قم الان وركب اختك ..

يعباس منته اللي جبتني * بيدك يخويه ركبتني طول الدرب ما فارگتني * بس ما رحت عني أو عفتني عگبك بني ميه ولتني * خذوني يسيره اولا شفقتني دگعد يخويه أو شوف متني * ترى اسياط زجر ورمتني.. جاوبها يزينب شبيدي// اخوج الحرب تدرين عيدي .. لوني تنوش السيف ايدي // ما جان ضل وحده عضيدي.

الشيخ عبد الحافظ البغدادي