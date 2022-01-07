الصفحة الإسلامية

الإمام ارواحنا فداه يبحث عن عين دامعة وعن قلب تفجع لمظلومية الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها…


ان الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه اذا ما احب احداً سينظر اليه، لذلك يجب ان نكون في المنظر الذي يجلب نظر الامام لا في المنظر الذي يُخجل عين الامام فيتغاضى عنه، اذا قُدّر ان الامام صلوات الله عليه سينظر الى احبابه ليختار منهم من ياتمنهم على هذا الطريق فتحت اي منبر سيجدهم؟ لا نشك ان ثلاث دمعات تستاثر في قلب الامام اكثر من غيرها بكثير واولى هذه الدمعات هي دمعة الزهراء ودمعة ابنتها زينب ودمعة الامام الحسين صلوات الله عليهم، الامام ينتخب اصحابه من هذه العيون التي دمعت وحزنت باخلاص تاسياً وتفجعاً، لعل الانسان يخجل من نفسه ان يرى ان الشارع الذي ينتمي الى فاطمة الزهراء لاهياً عنها فتمر الذكرى والكثير لا يعرف ان هذه الايام هي الايام الفاطمية،

نقول من يبحث عن الامام صلوات الله عليه ليجعل لفاطمة بيتاً في قلبه ليقيم لبيت الاحزان مثالاً في قلبه، بكت الصديقة صلوات الله عليها في تلك الفترة انما بكت علينا وعلى الضلال والمعاناة والتيه الذي دخلت فيه الامة.

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الإمام ارواحنا فداه يبحث عن عين دامعة وعن قلب تفجع لمظلومية الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها…
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